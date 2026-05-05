재산 갈등에 친형 집 주차된 오토바이 불 지른 50대
형제 간 재산 갈등으로 친형이 거주하는 집에 주차된 오토바이에 불을 지른 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 광명경찰서는 현주건조물방화 혐의로 50대 남성 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이라고 5일 밝혔다.
A씨는 이날 0시30분쯤 광명시 소재 친형 B씨가 거주하는 3층짜리 다가구주택 1층에 주차돼 있던 오토바이에 인화물질을 뿌린 뒤 불을 붙인 혐의를 받고 있다.
화재는 주택 건물 1층에서 발생했으나 내부에 있던 주민들이 신속히 대피하면서 인명 피해는 발생하지 않았다.
A씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 현장에서 현행범으로 체포됐다. 경찰 조사에서 A씨는 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.
경찰은 이번 사건이 형제 간 재산 문제로 인한 갈등에서 비롯된 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
광명=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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