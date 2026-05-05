천안시, 어린이날 행사 개최…체험·공연 다채
충남 천안시는 5일 천안시민체육공원에서 ‘오늘의 놀이가, 내일의 꿈으로’를 주제로 제104회 어린이날 기념행사를 개최했다고 밝혔다.
행사는 천안소년소녀합창단의 식전 공연을 시작으로 아동권리헌장 낭독, 104 퍼포먼스단 플래시몹 순으로 진행됐다.
이어 아동들이 고민을 나누는 ‘보이는 라디오’와 재능을 뽐내는 ‘꿈·끼 페스티벌’ 등 아동 주도형 프로그램을 배치해 행사의 주인공인 어린이들이 직접 참여하도록 구성했다.
현장에는 고고다이노 뮤지컬, 마술·버블쇼와 더불어 에어바운스 놀이터, 32개 체험 부스 등 풍성한 볼거리가 마련됐다.
시는 대규모 인파가 모이는 점을 고려해 경찰, 소방 등 유관기관과 협력체계를 구축하고 안전관리 인력 260명을 배치했다.
김석필 천안시장 권한대행은 “올해 행사는 아동 중심의 운영과 참여형 프로그램 확대로 한 단계 발전된 축제 모델을 제시했다”며 “앞으로도 아이들이 주인공으로 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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