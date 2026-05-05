“인천 도심 상업거리 ‘걷고 머무르는 장소’로 전환해야”
인천연구원, 부평·구월 상권 활성화 전략 제시
“단순 거리 정비 넘어 ‘플레이스메이킹’ 전환 중요”
인천 도심 상업거리를 단순 소비 공간이 아닌 ‘걷고 머무르고 싶은 좋은 장소’로 전환해야 한다는 연구 결과가 나왔다.
인천연구원은 ‘인천 도심 내 상업거리의 공간구성과 장소성 강화 방안’ 보고서를 통해 부평과 구월 지역을 중심으로 도시설계 관점의 상권 활성화 전략을 5일 제시했다.
연구는 기존 상업 활성화 정책이 프로그램 중심에 치우치면서 물리적 공간 개선과 이용자 경험 간 연결이 부족했다고 지적했다.
보고서는 상업가로 활성화를 위해 단순한 시설 정비를 넘어 활동과 의미를 담는 ‘좋은 장소(Good Place)’ 조성이 필요하다고 강조했다.
핵심은 시민이 자연스럽게 걷고 머무르며 다양한 경험을 할 수 있도록 공간을 설계하는 데 있다는 설명이다.
이를 위한 첫 번째 방안으로 보행 중심 가로환경 재편이 제시됐다. 부평과 구월 모두 보도 폭 확대와 가로시설 정비, 체류 공간 확충이 필요하며 차량 속도 저감, 단차 없는 보행 환경, 개방형 상가 배치 등을 통해 보행 친화성을 높여야 한다고 분석했다.
두 번째로는 상업거리의 장소성을 형성하는 거점 공간과 보행 연결축 강화가 필요하다고 밝혔다.
구월은 행정·문화시설과의 연계성이 높은 반면, 부평은 야간 유동인구가 집중되는 특징을 보여 지역별 특성을 반영한 전략이 요구된다고 설명했다.
특히 광장, 교차로, 지하상가 연결부 등 유동 인구가 몰리는 지점에 포켓플라자와 이벤트 공간, 문화 체류 공간을 배치하면 상권 활성화에 도움이 될 것으로 분석했다.
세 번째로는 공간 개선과 함께 운영 및 콘텐츠 전략의 병행을 강조했다.
보고서는 물리적 환경 개선만으로는 매출 증가와 거리 활성화로 이어지기 어렵다고 보고, 상권 브랜드 구축과 정기적인 축제·마켓 운영, 야간 경관 디자인, 지역 상인 조직과의 협력 체계 구축 등을 핵심 요소로 제안했다.
연구를 수행한 안내영 연구위원은 “향후 도심 상업거리 조성과 정비 과정에서 도시계획 요소를 적극 반영해 시민의 일상과 경험을 담아내는 공간으로 발전시킬 필요가 있다”며 “단순한 거리 정비를 넘어 ‘도심 장소 만들기(플레이스메이킹)’로의 전환이 중요하다”고 밝혔다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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