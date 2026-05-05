시장이 먼저 선택한 전주…2차 공공기관 이전 ‘실효성’ 입증

KB·신한 등 4대 금융그룹 거점 구축

NPS 자산운용 시너지 겨냥한 전략적 진입

새만금 10조 투자·현대차 상용차 연계

전북 전주 만성동 기지제에서 바라본 국민연금공단 기금운용본부 전경. 최창환 기자

국내외 대형 금융사들이 전북 전주에 잇따라 거점을 구축하면서 제3금융중심지 지정을 위한 공공기관 유치에 탄력이 붙고 있다. 올 하반기 정부의 2차 공공기관 세부 로드맵 발표를 앞두고 시장이 먼저 움직인 ‘자생적 생태계’가 유치전의 핵심 변수로 부상하는 모양새다.