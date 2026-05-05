경기도, 이주배경 도민 인종차별 실태조사 착수

경기도가 이주배경 도민의 인종차별과 인권침해 실태를 파악해 실효성 있는 정책 마련에 나선다.

경기도는 도내 외국인과 귀화자 등 이주배경 도민이 일상에서 겪는 차별 경험과 구조적 문제를 종합적으로 분석하기 위해 ‘이주배경 도민 인종차별 실태조사’를 추진한다고 5일 밝혔다.이번 조사는 경기도에 거주하거나 직장을 둔 19세 이상 장기체류 외국인과 귀화자 400명을 대상으로 진행되며, 문헌조사와 설문조사, 심층 면접, 전문가 조사 등을 병행해 오는 8월까지 실시된다. 조사 대상에는 체류 기간 90일 이상 외국인도 포함된다.조사는 경기도가 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 제정한 ‘이주배경 도민 인종차별금지 및 인권보장 조례’에 근거해 추진되며, 경기도 이민사회통합지원센터가 총괄 수행한다.도는 조사 결과를 바탕으로 차별 예방부터 대응, 인식 개선까지 이어지는 정책 체계를 구축할 계획이다.이를 위해 인종차별금지 및 인권보장 기본계획 수립에 필요한 핵심 데이터를 확보하고, 현장에서 활용 가능한 ‘인종차별 예방 및 대처 매뉴얼’을 제작한다. 또한 교육과 홍보를 통해 인권 인식 개선 방안도 마련할 방침이다.특히 조사 과정에서 구축되는 실태조사 체계와 데이터베이스를 지속적으로 축적해 정책의 연속성과 전문성을 높이고, 장기적으로는 사회 갈등을 예방하는 선제적 사회통합 정책 기반으로 활용한다는 구상이다.윤현옥 도 이민사회정책과장은 “조사 결과를 토대로 현장에서 실제 적용 가능한 정책을 구체화해 모든 도민이 존중받는 사회통합을 실현하겠다”고 밝혔다.한편, 경기도 이민사회통합지원센터는 오는 6일 이주민과 전문가, 연구진이 참여하는 온라인 착수보고회를 열고 조사 설계와 방법, 활용 방안 등을 논의할 예정이다.의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지