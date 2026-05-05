“따까리 할라믄 공무원 해야제”…탄핵 때 미국 간 김문수 또 논란

“공무원은 국회의원 하수인…국회의원은 권력자”



민주당, 탄핵 정국 해외 출장 금지…김문수는 돌연 출국 비난



김문수, 한덕수 탄핵 불참과 공무원 비하…순천시민 분노



비상계엄과 한덕수 총리 탄핵 등 비상시국 상황에서 돌연 미국으로 출국해 연락이 끊겨 비난을 받았던 더불어민주당 김문수 국회의원(사진, 순천·광양·곡성·구례 갑)이 지역구 행사장에서 공무원을 비하하는 발언을 해 논란이 일고 있다.



5일 순천시 등에 따르면 김 의원은 지난 2일 순천시 낙안면에서 열린 오이원예영농조합법인의 ‘오이데이’ 행사 중 “따까리 할라믄 공무원을 해야제”라고 말하는 장면이 담긴 영상이 SNS 등을 통해 확산됐다.



‘따까리’는 자질구레한 심부름을 하는 사람을 낮잡아 부르는 속어로, 김 의원의 발언은 공직사회를 비하한 것으로 받아들여지며 논란이 커지고 있다.



순천시 공무원노조 게시판에는 김 의원의 사과를 요구하는 글이 올라왔고, 일부 시민들도 국회의원으로서 부적절한 표현이라고 지적했다.



실제 일부 공무원은 “(김문수 의원은) 평소 공무원을 국회의원의 하수인으로 생각하는 것 같다”면서 “지역의 심부름을 한다고 뽑아달라고 애원하더니 국회의원이 되더니 권력자가 됐다고 생각하는 것 같다”고 비판했다.







2024년 12월 27일 국회에서 진행된 한덕수 총리 탄핵 표결에도 참석하지 않아, 민주당으로서는 ‘한 표’가 절실한 상황에서 돌출 행동이라는 지적을 받았다. 당시 민주당은 윤석열 탄핵소추 절차가 마무리될 때까지 당 소속 의원의 해외 출장을 금지하는 방침을 세웠다.



순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 비상계엄과 한덕수 총리 탄핵 등 비상시국 상황에서 돌연 미국으로 출국해 연락이 끊겨 비난을 받았던 더불어민주당 김문수 국회의원(, 순천·광양·곡성·구례 갑)이 지역구 행사장에서 공무원을 비하하는 발언을 해 논란이 일고 있다.5일 순천시 등에 따르면 김 의원은 지난 2일 순천시 낙안면에서 열린 오이원예영농조합법인의 ‘오이데이’ 행사 중 “따까리 할라믄 공무원을 해야제”라고 말하는 장면이 담긴 영상이 SNS 등을 통해 확산됐다.‘따까리’는 자질구레한 심부름을 하는 사람을 낮잡아 부르는 속어로, 김 의원의 발언은 공직사회를 비하한 것으로 받아들여지며 논란이 커지고 있다.순천시 공무원노조 게시판에는 김 의원의 사과를 요구하는 글이 올라왔고, 일부 시민들도 국회의원으로서 부적절한 표현이라고 지적했다.실제 일부 공무원은 “(김문수 의원은) 평소 공무원을 국회의원의 하수인으로 생각하는 것 같다”면서 “지역의 심부름을 한다고 뽑아달라고 애원하더니 국회의원이 되더니 권력자가 됐다고 생각하는 것 같다”고 비판했다.김 의원은 앞서 윤석열 비상계엄과 한덕수 총리 탄핵 등 비상시국 상황에서 돌연 연락이 끊긴 채 미국으로 출국해 비난을 받은 바 있다.2024년 12월 27일 국회에서 진행된 한덕수 총리 탄핵 표결에도 참석하지 않아, 민주당으로서는 ‘한 표’가 절실한 상황에서 돌출 행동이라는 지적을 받았다. 당시 민주당은 윤석열 탄핵소추 절차가 마무리될 때까지 당 소속 의원의 해외 출장을 금지하는 방침을 세웠다.순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지