충남도, 1분기 도민안전보험 4억2900만원 지급
충남도는 올해 1분기 도민안전보험4억2900만원(693건)을 지급했다고 5일 밝혔다.
도는 2020년 재난·사고로 인한 사망, 후유장해 등 다양한 피해를 보장하고 개인보험과 중복 보장이 가능한 도민안전보험을 도입했다.
별도의 가입 절차 없이 도내 주민등록돼 있는 도민이면 자동 가입되며, 보험료 전액 지방정부가 부담한다.
보장 항목별 지급액을 보면 포괄적 상해 의료비(2억원), 농기계 사고 사망(9100만원), 상해 진단금(3500만원) 순이다.
인지도 조사에서는 응답자 62.9%가 도민안전보험을 아는 것으로 나타났다.
도민이 필요하다고 응답한 주요 보장 항목은 자연 재난 사망(59.8%), 화재·붕괴·폭발 사고(55.0%), 대중교통 사고(54.8%) 순이다.
다만 높은 인지도에 비해 실제 제도 활용도는 개선이 필요한 것으로 나타났다.
사고를 경험하고도 보험금을 청구하지 않은 이유로는 제도를 몰라서(29.2%), 신청 방법을 몰라서(27.4%), 절차가 복잡해 보여서(22.0%) 등이 꼽혔다.
이번 조사는 지난 3월 23일부터 4월 12일까지 ‘충남서로이(e)음’을 통해 도민 1758명을 대상으로 진행됐다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사