필로폰 유통·투약 반복 마약사범, 절도·협박까지 ‘징역형’
마약 판매와 투약을 반복하고 흉기 협박과 절도까지 저지른 마약범이 징역형을 선고받았다.
의정부지법 형사9단독(김보현 판사)은 특수협박과 절도, 마약류관리법 위반 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 3년을 선고했다고 5일 밝혔다.
과거 A씨는 필로폰을 판매·구매·투약하는 등 마약 범죄를 지속적으로 저질러온 것으로 드러났다.
2024년 9월에는 지인에게 100만원을 받고 필로폰 0.8g을 판매했으며, 이후에도 50만원을 주고 필로폰을 매수하는 등 거래를 이어갔다.
또 다음 해 10월 25일에는 의정부시 자택에서 필로폰을 투약하고, 이틀 뒤에는 필로폰 1.4g을 지갑 속 비닐 지퍼백에 넣어 보관한 사실도 확인됐다.
마약 범행 외에도 특수 협박과 절도 등의 범죄도 이어졌다. A씨는 지난해 5월 17일 의정부시 길가에서 이웃과 시비가 붙자 흉기를 들고 위협하며 “왜 나에게만 조용히 하라고 하느냐”고 협박했다.
이 사건으로 특수협박 혐의가 추가됐으며, 인명 피해는 발생하지 않았다. 이어 같은 해 8월에는 공원에 세워진 전동휠체어를 무단으로 조작해 훔쳐 달아난 혐의도 받았다.
재판부는 “동종 범죄로 처벌받은 전력이 있음에도 다시 범행을 저질렀고 단순 투약을 넘어 필로폰을 타인에게 판매·전파했다”며 “다만 수사 과정에서 마약 범죄 수사에 협조했고, 절도 피해품이 회수된 점 등을 고려해 형량을 정했다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사