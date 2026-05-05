어린이날 앞두고 2살 아이 ‘묻지마 폭행’ 60대 입건
어린이날을 하루 앞두고 인천시의 한 공원에서 2살 아이가 일면식 없는 성인 남성에게 폭행을 당해 경찰이 수사에 나섰다.
인천 부평경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 60대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 5일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 3시55분쯤 인천시 부평구 한 공원에서 2살 B군의 뒤통수를 강하게 때린 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 당시 B군은 공원에서 비둘기를 쫓아 뛰어다니고 있었으며, A씨는 이를 지켜보다가 갑자기 아이의 머리를 내리친 것으로 파악됐다.
장애가 있는 것으로 알려진 A씨는 범행 직후 현장을 벗어나려 했으나, B군의 아버지에게 붙잡혀 경찰에 인계됐다.
경찰은 A씨를 현행범으로 체포해 신원을 확인한 뒤 일단 귀가 조치했으며, 현재는 CCTV 영상 등을 토대로 범행 동기와 정확한 사건 경위를 추가 조사하고 있다.
피해 아동의 부모는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사건 당시 상황과 아이의 상태를 전하며 불안감을 호소했다.
B군의 부모는 “평소 자주 찾던 공원에서 아이가 아무 이유 없이 폭행을 당했다”며 “이마가 바닥에 부딪혀 피멍이 들고 크게 부어올랐다”고 밝혔다.
이어 “가해자가 다시 나타날 수 있다는 두려움에 가족 모두 외출을 꺼리고 있다”며 “어린이날을 앞두고 평생 잊지 못할 충격적인 일을 겪었다”고 토로했다.
인천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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