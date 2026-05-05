[속보] 외교부 “호르무즈 韓 선박 화재 진압 완료…선원 피해 없어”
외교부가 호르무즈 해협 내에서 폭발·화재가 발생했던 한국 선박의 화재가 진압됐다고 5일 밝혔다.
외교부는 이날 “전체 선원 24명 모두 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다”며 “선박의 화재도 진압 완료되어 추가 피해는 없는 것으로 파악됐다”고 밝혔다.
외교부는 “다만 해당 선박의 정상 운항 가능 여부는 불확실해 인근 항구로 예인한 뒤 피해 상태 등을 확인하고 수리 예정”이라고 설명했다.
외교부는 “현재 예인선을 수배 중이며 구체적인 예인 일정은 아직 미정”이라고 전했다.
앞서 4일 오후 8시40분쯤 호르무즈 해협 내 아랍에미리트 인근 해역에 정박 중이던 우리 선사 운용 선박 ‘에이치엠엠 나무(HMM NAMU)’에서 폭발 및 화재가 발생했다. 이 선박에는 한국 국적 선원 6명을 포함해 총 24명이 탑승했다.
정부는 외부 공격에 따른 피격 여부 등 폭발 및 화재 발생 원인을 파악 중이다. 외교부는 “정확한 사고 원인은 선박 예인 후 피해 상태를 확인하는 과정에서 파악 가능할 것”이라고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사