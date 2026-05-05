경고 수위 높인 트럼프…“이란군, 지구상에서 사라지게 될 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 향해 강도 높은 경고 메시지를 보냈다.
트럼프 대통령은 4일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 호르무즈 해협에 갇힌 상선의 탈출을 돕는 ‘해방 프로젝트’(프로젝트 프리덤)와 관련해 “미국 선박을 겨냥하려고 한다면 이란의 군대는 지구상에서 사라지게 될 것”이라고 말했다.
앞서 트럼프 대통령은 지난달에도 이란을 향해 초강경 발언을 이어왔다. 트럼프 대통령은 지난달 1일 대국민 연설에선 이란에 대한 공습 계획을 밝히며 “석기 시대로 되돌려 놓을 것”이라고 언급했다.
지난달 7일에는 자신이 제시한 협상 시한 종료를 앞두고 소셜미디어에 “오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라며 이란을 압박한 바 있다. 이후 이란이 2주간 휴전에 합의하면서, 이러한 발언이 협상 압박 전략으로 작용했다는 해석이 나왔다.
다만 이 같은 수위 높은 발언을 두고 비판도 이어지고 있다. 미국 내에서는 민주주의 국가 지도자로서 지나치게 과격하다는 지적이 제기됐고, 미국 보수진영 일각에서도 문명 파괴 발언 이후 수정헌법 25조로 트럼프 대통령의 권한을 중단시켜야 한다는 주장이 제기되기도 했다.
트럼프 대통령은 이날 인터뷰에서 미 해군의 이란 항만 봉쇄 작전에 대해 “지금까지 수행된 가장 위대한 군사 작전 중 하나”라고 주장하며 “최근 이란이 협상에서 훨씬 더 유연해졌다”고 전했다.
트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에 두 가지의 전개가 가능하다면서 “하나는 성실한 협상을 통해 합의에 이르는 것이고, 다른 길은 군사 작전 재개”라고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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