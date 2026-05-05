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[여긴 어디] 베틀처럼 생긴 호수 위 황금빛 S라인

입력:2026-05-05 09:01
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전북 전주에는 야경 명소가 많다. 5월의 저녁에 산책하기에 안성맞춤이다.

덕진구 혁신동과 만성동에 걸쳐 있는 전주 기지제(機池堤)는 1934년에 만들어진 저수지다. 베틀처럼 생긴 연못 같다 하여 이름 붙여졌다.

이곳에 수변공원이 잘 조성돼 있다. 수변 전망대, 체력 단련 시설 및 휴게 시설 등을 갖추고 있다. 생태 공원의 습지에는 갈대, 억새 숲이 무성하고 아름다운 틀못다리와 정자 만성루도 조성돼 있다.


공원 내 약 460m 구간에 가우라베이비, 니포피아, 억새, 백합 등 개화기가 각기 다른 5종의 화초류 7544본이 식재돼 있어 사계절 즐거움을 느낄 수 있다. 기지제 주변에 산책로도 잘 조성돼 있다. 널찍해 걷기에 좋다. 특히 진입로는 턱 없는 무장애길이어서 누구나 즐길 수 있다.

한 바퀴 도는데 소요되는 시간은 성인 걸음으로 약 1시간. 산책로를 걸으면 호수와 습지에서 살아가는 여러 생물을 만날 수 있다. 연꽃과 억새, 갈대, 노을과 같은 자연을 만끽할 수 있는 도심 속의 휴식처다. 중간중간 쉬어갈 수 있는 그늘막 벤치도 있고 액자 모양의 포토존도 있어 멋진 사진을 남길 수 있다.

밤에는 물에 반영된 아파트 불빛과 고요한 호수의 모습이 어우러져 멋진 풍광을 펼쳐놓는다. 특히 S라인 산책로의 모습이 황홀하다.


글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

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