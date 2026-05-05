광주 도심서 고교생 2명 흉기 피습…1명 사망·1명 부상
비명 듣고 달려간 또래 학생도 피해
경찰, 20대 남성 용의자 특정…추적 중
광주 도심에서 고등학생 2명이 신원 미상의 인물이 휘두른 흉기에 찔려 1명이 숨지고 다른 1명이 다쳤다. 인근에 있던 또래 남학생이 비명을 듣고 현장에 접근했다가 함께 피해를 입은 것으로 파악됐다.
5일 경찰에 따르면 이날 오전 0시11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고등학교 2학년 A양이 흉기에 찔렸다.
당시 인근을 지나던 또래 B군도 A양의 비명을 듣고 현장에 다가갔다가 같은 인물이 휘두른 흉기에 다친 것으로 파악됐다.
A양은 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. B군은 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌다.
두 피해자는 서로 일면식이 없는 사이로 잠정 확인됐다. 재학 중인 학교도 다른 것으로 파악됐다. 두 사람 모두 목 부위를 공격당한 것으로 전해졌다.
경찰은 사건 당시 현장에 있던 시민의 신고를 받고 출동했으며, 주변 폐쇄회로CCTV 분석 등을 통해 20대 남성 용의자 1명을 특정해 추적하고 있다.
광주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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