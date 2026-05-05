철저한 원가 분석…“소중한 세금 낭비되지 않게 지킨다”

경북도, ‘계약 원가 심사’로 139억원 예산 절감…민생경제살리기 사업에 활용



경북도는 지난 4월까지 도 본청, 직속기관, 사업소, 시·군, 출자·출연기관에서 시행하는 공사, 용역, 물품구매 계약 등 총 290건 3210억원에 대해 계약원가 심사를 실시해 139억원의 예산을 절감했다고 5일 밝혔다.



계약원가 심사는 2008년 ‘경상북도 계약원가 심사업무 처리규칙’ 제정이후 시행 중인 제도로 공사·용역·물품구매 계약에 앞서 발주부서에서 설계한 원가와 시공방법의 적정성을 검토하는 절차다. 단순한 예산 삭감이 아니라 과다 설계를 방지하고 부실설계는 보완하는 데 목적이 있다.



계약원가 심사 대상 사업은 추정금액 기준으로 공사는 5억원(전문공사 3억원)이상, 용역은 1억원(기술용역 2억원)이상, 물품 제조·구매는 2000만원 이상이 대상이다.



계약원가 심사를 통한 절감률은 4.33%로 지난해 같은 기간 보다 1.55%p 증가했으며 분야별 절감액은 공사 135건 81억원, 용역 112건 57억원, 물품 제조·구매 43건 1억원이며 기관별로는 도 93건 19억원, 출자·출연기관 13건 2억원, 시·군 184건 118억원으로 나타났다.



예산 절감의 주요 내용으로는 설계도서 간 불일치 사항과 자재·노임단가, 물량산출, 표준품셈 적용 오류 등을 발주부서와의 협의를 통해 조정한 것이다.







계약원가 심사를 통해 절감된 예산은 중동 분쟁 장기화로 인한 고유가·고환율의 이중고를 겪고 있는 도민들의 고통을 분담하기 위한 민생경제살리기 사업 등에 활용될 전망이다.



윤성용 경북도 감사관은 “계약원가 심사는 한정된 예산을 효율적으로 집행하기 위한 핵심 제도”라며 “중동전쟁으로 국제유가가 급등하는 등 어려운 재정여건 속에서도 철저한 원가 분석을 통해 도민의 소중한 세금이 낭비되지 않도록 건전한 재정 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 지난 4월까지 도 본청, 직속기관, 사업소, 시·군, 출자·출연기관에서 시행하는 공사, 용역, 물품구매 계약 등 총 290건 3210억원에 대해 계약원가 심사를 실시해 139억원의 예산을 절감했다고 5일 밝혔다.계약원가 심사는 2008년 ‘경상북도 계약원가 심사업무 처리규칙’ 제정이후 시행 중인 제도로 공사·용역·물품구매 계약에 앞서 발주부서에서 설계한 원가와 시공방법의 적정성을 검토하는 절차다. 단순한 예산 삭감이 아니라 과다 설계를 방지하고 부실설계는 보완하는 데 목적이 있다.계약원가 심사 대상 사업은 추정금액 기준으로 공사는 5억원(전문공사 3억원)이상, 용역은 1억원(기술용역 2억원)이상, 물품 제조·구매는 2000만원 이상이 대상이다.계약원가 심사를 통한 절감률은 4.33%로 지난해 같은 기간 보다 1.55%p 증가했으며 분야별 절감액은 공사 135건 81억원, 용역 112건 57억원, 물품 제조·구매 43건 1억원이며 기관별로는 도 93건 19억원, 출자·출연기관 13건 2억원, 시·군 184건 118억원으로 나타났다.예산 절감의 주요 내용으로는 설계도서 간 불일치 사항과 자재·노임단가, 물량산출, 표준품셈 적용 오류 등을 발주부서와의 협의를 통해 조정한 것이다.이러한 성과는 예산절감뿐만 아니라 필요한 공종 누락 여부와 안전관리 측면을 함께 점검하고 그동안 축적해 온 사례와 표준품셈 등을 활용해 각종 공사에서 실무경험이 풍부한 전문 인력으로 심사부서를 구성·운영한 데 따른 것으로 분석된다.계약원가 심사를 통해 절감된 예산은 중동 분쟁 장기화로 인한 고유가·고환율의 이중고를 겪고 있는 도민들의 고통을 분담하기 위한 민생경제살리기 사업 등에 활용될 전망이다.윤성용 경북도 감사관은 “계약원가 심사는 한정된 예산을 효율적으로 집행하기 위한 핵심 제도”라며 “중동전쟁으로 국제유가가 급등하는 등 어려운 재정여건 속에서도 철저한 원가 분석을 통해 도민의 소중한 세금이 낭비되지 않도록 건전한 재정 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지