부모들 선택은은 ‘이 주식’…미성년 주식선물 56% 쏠린 종목
지난달 부모들이 미성년 자녀에게 선물한 국내 주식이 삼성전자에 집중된 것으로 나타났다.
5일 KB증권에 따르면 자사 ‘주식 선물하기’ 서비스를 통해 만 18세 이하 자녀에게 전달된 국내 주식 가운데 삼성전자가 거래 건수 기준 1위를 기록했다 주식 선물하기는 홈트레이딩시스템(HTS)·모바일트레이딩시스템(MTS)에서 보유 주식을 선택한 뒤 수신인의 이름과 휴대전화 번호를 입력하면 전달할 수 있는 서비스다.
삼성전자 선물 건수는 같은 기간 KB증권 고객중 미성년자 대상 국내 주식 선물 건수의 56.3%에 달했다. 인공지능(AI) 수요 확대에 따른 메모리 가격 상승 기대, 고대역폭메모리(HBM) 시장에서의 점유율 회복 전망 등이 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다.
이종욱 삼성증권 연구원은 삼성전자를 반도체 업종 내 최선호주로 꼽으면서 “AI 수요가 확대된 가운데 HBM 시장 내 점유율 회복이 기대되고, 경쟁사 대비 가장 많은 생산능력를 확보하고 있는 삼성전자를 주목한다”고 설명했다.
2위는 기아로 6.5%를 기록했다. 글로벌 수요 둔화 속에서도 안정적인 판매 실적과 환율 상승 수혜 기대, 로보틱스 사업 모멘텀이 반영된 것으로 분석된다. 이어 카카오(6.1%), HLB(3.7%), 에코프로비엠(3.6%), 덕산테코피아(3.0%), DS단석(2.5%), POSCO홀딩스(2.1%) 등이 뒤를 이었다.
반면 또 다른 반도체 대형주인 SK하이닉스는 1.5%에 그쳤다. 1주 가격이 140만원을 웃돌며 접근성이 떨어진 점이 영향을 준 것으로 보인다.
수익률 측면에서는 상위 10개 종목이 모두 지난달 양(+)의 수익률을 기록했다. 특히 SK하이닉스(59.4%), POSCO홀딩스(39.0%), 삼성전자(31.9%)는 같은 기간 코스피 상승률(30.6%)을 웃돌았다. 반면 덕산테코피아, DS단석, HLB, 기아, 카카오, 에코프로비엠 등은 지수 대비 성과가 낮았다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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