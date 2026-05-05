트럼프 ‘호르무즈 청구서’ 다시 받은 한국 “이제는 작전 참여할 때”

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 백악관에서 열린 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이란이 한국 화물선을 공격했기 때문에 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 선박 구출 작전에 한국군이 참여할 명분이 생겼다는 취지로 해석된다. 트럼프는 앞서

우리는 험지에 4만5000명의 (주한미군) 병력을 두고 있으며 핵무기를 많이 갖고 있는 김정은 바로 옆”이라고 했다.

트럼프는 최근 동맹에 대한 엄포를 행동으로 옮기기도 했다. 트럼프는

이란전쟁을 비판한 독일에서 미군 5000명 감축을 발표한 뒤 추가 병력 철수도 예고했다. 이란 전쟁 지원에 회의적인 스페인과 이탈리아 등에 대한 보복도 경고했다. 이런 상황에서 트럼프가 한국을 재차 언급하며 작전 참여를 요청한 것이다.