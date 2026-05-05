트럼프 ‘호르무즈 청구서’ 다시 받은 한국 “이제는 작전 참여할 때”
도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 이란이 한국의 화물선을 공격했다며 한국이 호르무즈 해협 개방에 동참해야 한다고 촉구했다. 이란 전쟁 개시 이후 한국 등 5개국을 향해 호르무즈 해협 군사 지원을 요청했다가 사실상 거절당한 트럼프는 호르무즈 해협 통과 작전인 ‘프로젝트 프리덤’이 4일 개시되자마자 처음으로 한국을 특정해 작전 참여를 요청했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “이란은 ‘프로젝트 프리덤’ 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”며 “한국도 이제 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 적었다. 한국 정부가 호르무즈 해협 내 한국 해운사 HMM의 선박에서 발생한 피격 사건 원인을 파악 중인 가운데, 트럼프가 먼저 이란 공격이 원인이었다고 주장한 것이다.
트럼프의 발언은 이란이 한국 화물선을 공격했기 때문에 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 선박 구출 작전에 한국군이 참여할 명분이 생겼다는 취지로 해석된다. 트럼프는 앞서 지난 3월 14일 한국과 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국에 호르무즈 해협으로 군함을 파견하라고 공개적으로 요청한 바 있다. 하지만 한국 등 해당 국가 모두 군함 파견 등 위험 요소가 큰 해상 작전 참여에는 거리를 뒀다. 트럼프는 이후 동맹국의 지원이 필요 없다고 밝혔으나 ‘프로젝트 프리덤’ 이후 처음으로 한국을 콕 찍어 작전 동참을 요청한 것이다.
트럼프의 ‘청구서’를 다시 받은 한국 정부의 고민도 커질 것으로 보인다. 트럼프는 지난달 6일 북대서양조약기구(NATO·나토)의 소극적 이란 전쟁 지원을 비판하는 과정에서 “나토뿐만이 아니었다. 누가 또 우리를 돕지 않은 줄 아는가. 한국”이라고 했다. 그러면서 “우리는 험지에 4만5000명의 (주한미군) 병력을 두고 있으며 핵무기를 많이 갖고 있는 김정은 바로 옆”이라고 했다. 트럼프는 최근 동맹에 대한 엄포를 행동으로 옮기기도 했다. 트럼프는 이란전쟁을 비판한 독일에서 미군 5000명 감축을 발표한 뒤 추가 병력 철수도 예고했다. 이란 전쟁 지원에 회의적인 스페인과 이탈리아 등에 대한 보복도 경고했다. 이런 상황에서 트럼프가 한국을 재차 언급하며 작전 참여를 요청한 것이다.
트럼프는 이날 프로젝트 프리덤의 성과를 과시하기도 했다. 그는 미군이 이란의 소형선박 7척을 격침했다며 “한국 선박을 제외하고는 현시점에서 해협을 (선박들이) 통과하는 과정에서 어떤 피해도 발생하지 않았다”고 주장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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