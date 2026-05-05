“파업 닷새째” 삼성바이오 노조, 6일부터 무기한 준법투쟁 전환
삼성바이오로직스 노조가 5일에도 전면 파업을 이어가는 가운데 6일부터는 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 무기한 ‘준법투쟁’으로 전환한다.
5일 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성바이오로직스 상생지부에 따르면 노조는 지난 1일부터 이날까지 전면 파업을 진행한다.
조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했으며, 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다.
노조는 평균 14% 임금 인상과 1인당 3000만원 격려금 지급, 영업이익의 20%를 성과급으로 배분할 것을 요구하고 있다. 또한 공정한 인사 기준 마련도 요구안에 포함됐다. 그러나 사측과의 협상에서 합의에 이르지 못하자 전면 파업에 돌입했다.
노조는 5일 파업을 마무리한 뒤 6일부터 현장에 복귀해 연장·휴일 근무를 거부하는 방식의 준법투쟁을 이어갈 방침이다.
노사는 전날 중부지방고용노동청 중재로 대화를 진행했지만 입장차만 재확인한 채 결론을 내지 못했다. 사측은 쟁의 행위 중단과 소송 취하를 제안했으나 노조는 이를 수용하지 않았다.
노조는 “특별한 안건 제시나 방향성은 잡히지 않은 채 종료됐고 차기 미팅 자리만 약속했다”고 밝혔다. 노사는 6일 양측 대표교섭위원 간 1대1 미팅을, 8일에는 고용노동부가 참여하는 노사정 회의를 각각 진행할 예정이다.
사측은 “이번 주 추가 협의가 예정된 만큼 성실히 대화에 임하겠다”는 입장을 밝혔다.
앞서 노조는 전면 파업에 앞서 지난달 28일부터 30일까지 부분 파업을 벌였으며, 이 기간 일부 항암제와 HIV 치료제 생산이 중단됐다. 회사는 이에 따른 손실 규모를 약 1500억원으로 추산하고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사