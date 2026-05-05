“파업 닷새째” 삼성바이오 노조, 6일부터 무기한 준법투쟁 전환

삼성바이오로직스 노동조합의 파업을 하루 앞둔 30일 인천 연수구 삼성바이오로직스 공장에 노동조합 깃발이 걸려 있다. 연합뉴스

지난 1일부터 이날까지 전면 파업을 진행한다.

조합원 약 4000명 중 2800명이 참여했으며, 파업은 별도의 집단행동 대신 조합원별로 평일 연차휴가 사용과 휴일 근무 거부 방식으로 진행됐다.