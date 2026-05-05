시사 전체기사 [속보] 트럼프 “이란, 韓화물선 등 공격…韓, 작전 합류할 때 됐다“ 입력:2026-05-05 03:50 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 콘텐츠랩 김상기 기자 kitting@kmib.co.kr 272 응원하기 독자들이 세상에서 가장 무섭습니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 외교부 “호르무즈 해협 韓선박 폭발·화재…한국 국민 피해 없어” 2 北 여자축구 17일 깜짝 방한… 남북 스포츠로 돌파구 찾을까 3 “지난 10년 민주당 집권기간 더 길어… 누가 대구 홀대했나” 4 YS 아들 김현철 “조작기소특검법, 지선서 국민 분노 부를 것” 5 초등생에 “오빠라 해봐” 설화…정청래 “아이에게 송구” 사과 해당분야별 기사 더보기 1 어버이날 최고 선물은 현금…평균 용돈 9만8000원 2 갈라지는 삼성전자 노조… 제3노조, 5월 총파업 대열 이탈 3 “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 4 해외여행 어쩌나… 운임 55만원에 유류할증료 107만원 5 삼전 동행노조, 공동투쟁 이탈 “의견 반영 안돼” 해당분야별 기사 더보기 1 새벽시간 대전 도심서 폭력조직원 추정 5명 난투극 2 ‘라면국물’로 붉게 물든 관악산 정상…과천시 긴급 정화 나서 3 ‘김창민 감독 상해치사’ 피의자 2명 반년 만에 구속 4 어린이날 선물 비용은? “평균이 거의 10만원…10년새 2배 올라” 5 중국어선 100여척 NLL 집결···해경, 대형 함정 배치 단속 강화 해당분야별 기사 더보기 1 외톨이 20대 암환자의 특별 주문에 동네 배달기사 총출동 2 호르무즈 인근서 유조선 피격… 위험등급 ‘심각’ 유지 3 대서양 크루즈선 한타바이러스 감염… 3명 사망·3명 치료 4 美상선 2척 호르무즈 해협 통과… 트럼프 구출 작전 첫 성과 5 韓선박 피격 추정 폭발… 호르무즈 위기감 고조 해당분야별 기사 더보기 1 24시간 늑장 2벌타로 연장 무산된 허인회…“이해할 수 없는 판정 매우 억울하다” 2 비상계엄 다큐 ‘서울의 밤’ 우디네극동영화제 관객상 등 3관왕 3 부상 또 부상… 날갯짓 버거운 독수리 4 공은 누가 던져유…‘마운드 초토화’ 독수리 수난시대 5 입 가려 싸우면 퇴장… 달라진 월드컵 규정 해당분야별 기사 더보기 1 ‘흑인 비하’ 티셔츠 입고 공연한 GD…소속사 사과 2 이스라엘 지휘자 샤니 “예술가에 정치적 입장 강요해선 안 돼” 3 이스라엘 지휘자 라하브 샤니 “예술가에게 정치적 입장 강요하면 안돼” 4 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 5 “엄마는 연쇄 성폭행범 아들을 끝까지 사랑할 수 있을까요?” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 소득은 확 늘었는데… 꽉 닫힌 지갑, 내수 회복 경고등 삼전 동행노조, 공동투쟁 이탈 “의견 반영 안돼” 어린이날 선물 비용은? “평균이 거의 10만원…10년새 2배 올라” 대서양 크루즈선 한타바이러스 감염… 3명 사망·3명 치료 “1인당 6억, 반도체만 챙겨주냐”… 삼전 노조 탈퇴 러시 해외여행 어쩌나… 운임 55만원에 유류할증료 107만원 학생 아이디어가 국제 모터 페스티벌로… “하루 14만명 몰렸다” [단독] ‘알몸각서’ 등 피해자 342명 성착취 총책 징역 11년 선고 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요