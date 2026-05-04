대한골프협회, ‘허인회 오심’ 하루 늦은 뒷북 사과…후유증 오래 갈듯

골프다이제스트와 골프 위크 등 외신 일제히 비판

허인회. 대한골프협회

허인회 오심 관련 대한골프협회 입장문. 대한골프협회

협회는 “대회 관계자 및 선수, 선수 가족, 팬 등 모든 분께 죄송하며, 이 사건을 계기로 경기 운영 프로세스를 강화하고 재발 방지를 위해 힘쓰겠다”고 밝혔다.