[속보]“美군함 호르무즈서 피격”…미군 “그런 사실 없어”
호르무즈 해협을 통과하려던 미국 해군의 군함 한척이 오만만에서 이란군의 미사일 2발을 맞고 퇴각했다고 이란 파르스 통신이 보도했다. 미국 중부사령부는 “그런 사실이 없다”며 보도를 부인했다.
파르스 통신은 4일(현지시간) 이란 남부 현지 소식통을 인용, 이란 남동부 자스크 인근 해역에서 미 호위함 1척이 항행 및 선박 통행 규정을 위반하고 호르무즈 해협 통과를 시도했다고 전했다.
자스크는 호르무즈 해협 동쪽 오만만에 인접한 항구도시다.
파르스 통신은 “미 군함이 이란 해군의 경고를 무시하고 기동을 강행한 직후 미사일 공격의 표적이 됐다”며 “이 군함은 미사일 2발을 맞았고 이에 따라 항행을 계속하지 못하고 기수를 돌려 퇴각했다”고 보도했다.
이란 국영방송은 군 공보부를 인용해 “이란군의 신속하고 단호한 경고로 미 해군 ‘구축함들’의 호르무즈 해협 진입 시도가 저지됐다”고 전했다.
미 중부사령부는 보도 직후 소셜미디어 엑스(X)에 “미 해군 함정은 피격되지 않았다”고 밝혔다.
그러면서 “미군은 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 지원하고 이란 항구에 대한 해상 봉쇄를 시행하고 있다”고 덧붙였다.
프로젝트 프리덤은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 봉쇄로 호르무즈해협에 갇힌 선박들의 안전한 대피를 지원하겠다고 전날 공개한 해상 지원 작전이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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