YS 아들 김현철 “조작기소특검법, 지선서 국민 분노 부를 것”
고(故) 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’ 추진을 ‘대악수’라고 비판하며 지방선거 판세를 흔들 변수로 작용할 것이라고 주장했다.
김 이사장은 4일 페이스북에서 “대통남(대통령이 된 남자) 이재명이 드디어 본색을 드러냈다”며 “자신의 분신들(민주당)을 통해 자신의 범죄혐의로 재판을 받고 있는 사건들을 지선을 눈앞에 두고 본인이 임명하는 특별검사(특검)를 통해 모두 뭉개버리려 한다”고 주장했다.
이어 “그런다고 있는 죄가 사라지는 것도 아닌데 어리석게도 한 줌 권력을 잠시 쥐고 있다고 마구 휘두르려고 한다”며 “국민 무서운 줄 모르고 이리 날뛰는 이유가 뭘까?”라고 비판 수위를 높였다.
김 이사장은 현 정치 상황의 배경으로 야당의 대응을 언급했다.
그는 “이런 무도한 권력을 강력하게 견제해야할 야당인 국힘이 불법계엄으로 탄핵까지 당한 전직 대통령을 아직도 옹호하는 듯한 태도나 보이면서 윤어게인이나 외치고 있다”며 “그러니까 이 정권이 정말 우습게 보고 자신들이 무슨 짓을 해도 국민들이 자신들을 무조건 지지할 것이라 착각하고 있다”고 주장했다.
그러면서 김 이사장은 “이번 지선은 이미 기울어진 운동장처럼 선거는 좌파세력들이 압도적으로 승리할 것으로 보였지만, 민주당의 공소취소 특검법은 현 정권의 최대의 대악수이자 국민들의 거대한 분노와 강력한 저항을 불러올 악재가 될 것이라 굳게 믿는다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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