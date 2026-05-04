임종기 환자의 연명의료 결정과 돌봄 연계 어떻게?

의학한림원-의기협 14일 ‘삶의 마지막 단계, 자기 결정과 최선의 의료’ 포럼

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삶의 존엄한 마무리를 위한 연명의료결정 제도의 개선·보완점과 지역사회 통합돌봄지원사업과의 연계 가능성을 함께 살펴볼 수 있는 자리가 마련된다.



대한민국의학한림원(의학한림원)과 한국의학바이오기자협회(의기협)는 오는 14일 오후 1시 30분 서울 중구 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 ‘삶의 마지막 단계, 자기 결정과 최선의 의료’를 주제로 제5회 미디어포럼을 개최한다고 4일 밝혔다.



2018년 연명의료결정법이 시행된 지 10년이 다 돼 가지만 의료 현장에선 여전히 환자의 자기 결정권이 제대로 존중받지 못하는 등 혼선이 지속되고 있으며 시행 과정에서 허점이 노출돼 제도 보완의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.



아울러 지난 3월 전국에서 지역사회 통합돌봄 제도 시행으로 의료·요양·돌봄서비스 연계 체계가 본격화됐으나 임종기 환자의 돌봄과 의료 결정은 여전히 의료기관 안에서만 작동하고 있어 연명의료결정 제도의 재설계가 시급하다는 지적이 나오고 있다.



포럼 1부에서는 강훈철 의학한림원 홍보위원장이 사회를 맡고 김장한 울산의대 인문사회의학 교수가 ‘자기결정권 보호와 최선의 의료제공을 위한 연명의료결정법 개정 제안’, 김대균 인천성모병원 권역호스피스센터 센터장이 ‘단절된 의료에서 연결된 돌봄으로: 돌봄통합지원법 시행에 따른 연명의료결정 제도의 구조적 리폼’을 주제로 발표한다.



2부에서는 임정기 의학한림원 미디어포럼 운영위원장과 이진한 의기협 수석부회장이 공동 좌장을 맡고 권복규 이화의대 의학교육학 교수, 오석준 서울대교구 생명위원회 신부, 문재영 충남의대 내과학 교수, 이에스더 중앙일보 기자가 참여하는 패널 토의가 이어진다.







민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삶의 존엄한 마무리를 위한 연명의료결정 제도의 개선·보완점과 지역사회 통합돌봄지원사업과의 연계 가능성을 함께 살펴볼 수 있는 자리가 마련된다.대한민국의학한림원(의학한림원)과 한국의학바이오기자협회(의기협)는 오는 14일 오후 1시 30분 서울 중구 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 ‘삶의 마지막 단계, 자기 결정과 최선의 의료’를 주제로 제5회 미디어포럼을 개최한다고 4일 밝혔다.2018년 연명의료결정법이 시행된 지 10년이 다 돼 가지만 의료 현장에선 여전히 환자의 자기 결정권이 제대로 존중받지 못하는 등 혼선이 지속되고 있으며 시행 과정에서 허점이 노출돼 제도 보완의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.아울러 지난 3월 전국에서 지역사회 통합돌봄 제도 시행으로 의료·요양·돌봄서비스 연계 체계가 본격화됐으나 임종기 환자의 돌봄과 의료 결정은 여전히 의료기관 안에서만 작동하고 있어 연명의료결정 제도의 재설계가 시급하다는 지적이 나오고 있다.포럼 1부에서는 강훈철 의학한림원 홍보위원장이 사회를 맡고 김장한 울산의대 인문사회의학 교수가 ‘자기결정권 보호와 최선의 의료제공을 위한 연명의료결정법 개정 제안’, 김대균 인천성모병원 권역호스피스센터 센터장이 ‘단절된 의료에서 연결된 돌봄으로: 돌봄통합지원법 시행에 따른 연명의료결정 제도의 구조적 리폼’을 주제로 발표한다.2부에서는 임정기 의학한림원 미디어포럼 운영위원장과 이진한 의기협 수석부회장이 공동 좌장을 맡고 권복규 이화의대 의학교육학 교수, 오석준 서울대교구 생명위원회 신부, 문재영 충남의대 내과학 교수, 이에스더 중앙일보 기자가 참여하는 패널 토의가 이어진다.의학한림원과 의기협은 급변하는 보건의료 환경 속에서 주요 현안을 논의하고 바람직한 의료 발전 방향을 제시하기 위해 2023년부터 미디어포럼을 공동 개최해 오고 있다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지