“그냥 예금에 둔다고?”… 퇴직연금 제대로 굴리는 법 [영상]

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직장인이라면 매달 쌓이고 있지만 정작 어떻게 운용해야 할지 모르는 퇴직연금. DB형과 DC형의 차이부터 연령대별 운용 전략, IRP와 연금저축 계좌 활용법까지, 더 깊고 자세한 이야기는 영상으로 만나보세요.