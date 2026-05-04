응급환자 증상 호소 AI가 정확한 의학용어로 변환
칠곡경북대병원 의료진 개발
대구 칠곡경북대병원 의료진이 응급환자의 모호한 증상 호소 표현을 정확한 의학 용어로 변환해주는 인공지능(AI) 모델을 개발했다.
4일 칠곡경북대학교병원에 따르면 응급의학과 김창호 교수 연구팀이 응급 현장에서 환자가 호소하는 모호한 일상 표현을 정확한 의학 용어로 실시간 변환해 주는 응급 의료 특화 AI 모델 ‘SymptoMatch(심토매치)’를 개발했다.
이 연구는 칠곡경북대학교병원을 중심으로 경북대학교, 조선대학교병원, 중앙응급의료센터 등 다기관 협력을 통해 수행됐다.
환자의 주관적인 일상 표현을 신속·정확한 표준 의학 용어로 변환해 응급 처치의 골든타임을 확보하기 위해 추진됐다. 응급 환자들은 ‘땅이 솟아오르는 것 같다’ ‘가슴이 조인다’와 같이 모호한 표현을 사용한다. 이를 의료진이 사용하는 ‘현훈(Vertigo)’이나 ‘흉통(Chest Pain)’ 등으로 즉각 치환하는 것은 정확한 중증도 판단과 처치 속도를 결정짓는 핵심 요소다.
하지만 기존의 키워드 검색 방식은 정확도가 낮았고 일반적인 거대언어모델(LLM)은 의료 전문성 부족과 느린 응답 속도로 인해 긴박한 응급 현장 적용에 제약이 있었다. 이에 실제 응급실 기록(EMR)과 통합 의학 언어 시스템(UMLS)을 기반으로 약 6만여건의 고도화된 한국어 의료 데이터를 구축했다.
특히 환자의 표현과 의학 용어를 상호 예측하며 학습하는 ‘양방향 학습’과 미세한 증상 차이를 식별해내는 ‘오답 학습(In-batch Negative Sampling)’ 기법을 적용해 모델의 정교함을 높였다.
그 결과 심토매치는 ‘GPT-4’와 같은 최신 거대 모델보다 더 높은 의학 용어 매칭 정확도를 기록했으며 적은 파라미터로도 고성능을 발휘해 컴퓨팅 자원이 제한된 응급 현장에서도 실시간 운용이 가능하다는 점을 입증했다.
특히 이번 연구 성과는 의료 AI 전문 기업 빔웍스와의 협력을 통해 대구소방안전센터에 실제 적용돼 그 실효성을 증명하고 있다. 구급대원이 현장에서 환자의 호소를 입력하면 AI가 이를 즉시 표준 의학 용어로 변환해줘 정확한 중증도 분류(KTAS)와 초기 판단을 돕는 실무 보조 도구로 활용되고 있다.
김창호 교수는 “이번 연구는 환자의 다양한 임상적 표현을 AI를 통해 정교한 컴퓨터 언어로 구현해낼 수 있음을 보여준 중요한 시도”라며 “병원과 학교, 기업 간 긴밀한 협력을 바탕으로 응급 의료 현장에서의 활용도를 높일 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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