“유료 가챠 제거하고 완전 수동 전투 고집”
넷마블, ‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 亞 공략 본격화
문준기 넷마블 사업본부장-장현일 넷마블네오 PD 서면 인터뷰
넷마블이 신작 오픈 월드 액션 역할수행게임(RPG) ‘왕좌의 게임: 킹스로드’ 아시아 지역 정식 론칭을 앞두고 서비스 전략과 개발 방향성을 공개했다. 문준기 넷마블 사업본부장과 장현일 넷마블네오 PD는 서면 인터뷰를 통해 수익모델(BM) 전면 개편과 차별화된 게임성을 강조했다.
왕좌의 게임: 킹스로드는 오는 14일 PC 버전을 선공개하고 21일 모바일을 포함한 전체 론칭을 진행한다.
서구권 얼리 액세스를 거치며 확인한 피드백을 바탕으로 아시아 버전은 과금 구조를 대폭 개선했다는 게 개발진의 설명이다. 문 본부장은 “아시아 버전에서는 유료 재화를 통한 확률형 장비 획득, 즉 유료 가챠를 제거했다”면서 “대신 월정액, 배틀패스, 코스메틱 아이템, 일부 패키지 중심으로 BM을 구성했다”고 설명했다.
그러면서 “웨스턴에서 문제가 됐던 순간이동 유료화 같은 요소도 구매 없이 이용할 수 있다. 과금 없이도 게임 플레이 자체를 통해 장비를 획득하고 성장할 수 있는 구조다. 유저 간 거래소를 통해 획득한 아이템을 거래하는 형태로 경제가 활성화되는 방향으로 설계했다”고 덧붙였다.
게임성 측면에서는 수동 전투를 내세웠다. 장 PD는 “왕좌의 게임이라는 IP의 전투를 살리기 위해서는 완전 수동 전투가 필수적이라고 판단했다”면서 “자동 사냥은 저희 게임의 핵심 재미인 손맛과 타격감, 전략적 전투를 모두 무의미하게 만들기 때문”이라고 밝혔다.
그는 “다만 모바일 유저를 위한 전투 어시스트 모드를 통해 접근성을 보완하여 액션 게임에 익숙하지 않은 유저들도 즐길 수 있도록 했다”면서 “아시아 버전 액션의 가장 큰 변화점은 듀얼 웨폰 시스템 도입이다. 각 클래스에 두 가지 무기를 부여해 전투 다양성을 크게 높였고, 전반적인 전투 피드백과 타격감도 개선했다”고 전했다.
원작 고증과 기술적 완성도 향상을 위한 대규모 투자도 이뤄졌다. 문 본부장은 “개발 인력은 현재 100명 이상이 참여하고 있고 개발 기간은 수년에 걸쳐 진행됐으며 퀄리티 높은 콘텐츠를 위해 상당한 투자가 이루어졌다”고 자신했다.
기술적 측면에 대해 장 PD는 “가장 큰 기술적 도전은 광활한 웨스테로스 대륙을 언리얼엔진 5로 구현하면서 PC·모바일 모두에서 최적 성능을 내는 것과 멀티플레이를 위해 온라인 기반의 플레이 환경을 구축하는 것이었다”고 설명했다.
원작 구현과 관련해서는 “HBO, 워너브라더스 게임즈와의 긴밀한 협업하고 IP 이해도가 높은 해외 작가 참여, 수차례의 검수·수정을 통해 원작 팬분들도 만족하실 수 있는 결과물을 만들어냈다고 자신한다”고 말했다.
끝으로 문 본부장은 “왕좌의 게임: 킹스로드는 넷마블의 글로벌 대형 IP를 통한 PC 온라인게임 유저들을 공략하는 중요한 기회”라며 성공 의지를 다졌다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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