“22시간 창업 도전”… 특구재단, 과학영재 해커톤 개최
무박 2일 22시간 집중 진행
15개 팀 MVP 제작·검증
멘토·투자심사역 참여
과학영재들이 22시간 동안 아이디어를 실제 사업화 모델로 구현하는 실전 창업 해커톤이 열렸다.
연구개발특구진흥재단은 한국과학영재학교(KSA)와 함께 ‘KIC(KSA Innovation Challenge)’를 개최하고 미래 과학기술 인재들의 창의적 문제해결 능력과 기업가정신 강화에 나섰다고 4일 밝혔다. 이번 대회는 학생들이 직접 사회문제를 정의하고 이를 해결할 기술 기반 아이디어를 구체화하는 창업 경진 프로그램이다.
대회는 지난달 30일부터 이달 1일까지 무박 2일, 약 22시간 동안 진행됐다. 재학생 3~5명으로 구성된 15개 팀이 참가해 제한된 시간 안에 아이디어 도출부터 고객 검증, 최소기능제품(MVP) 제작까지 전 과정을 수행했다. 단순 아이디어 발표에 그치지 않고 실제 시장에서 통할 수 있는지 검증하는 데 초점을 맞췄다.
투자 심사역 등으로 구성된 전문 평가단이 사업성을 검토하고, 졸업생 멘토단이 팀별 지원에 나서며 실전 창업 경험을 제공했다.
특구재단은 대상팀에 이사장상을 수여하고 수상팀을 중심으로 지식재산권 출원과 외부 창업경진대회 참가, 후속 멘토링 등을 지원할 계획이다.
특구재단 관계자는 “과학영재들이 연구 역량을 바탕으로 산업과 시장을 이해하는 경험을 쌓는 계기가 될 것”이라며 “아이디어가 실제 구현으로 이어질 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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