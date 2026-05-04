새벽시간 대전 도심서 폭력조직원 추정 5명 난투극

폭력조직원 혹은 폭력조직 추종세력으로 추정되는 20~30대 남성 5명이 새벽시간 대전 도심에서 집단 난투극을 벌여 경찰이 수사에 나섰다.

(SNS)에 올라오면서 빠르게 확산됐다.

신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 이들 가운데 2명을 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동폭행) 혐의로 체포하는 한편 나머지 3명도 같은 혐의로 조사하고 있다.