새벽시간 대전 도심서 폭력조직원 추정 5명 난투극
폭력조직원 혹은 폭력조직 추종세력으로 추정되는 20~30대 남성 5명이 새벽시간 대전 도심에서 집단 난투극을 벌여 경찰이 수사에 나섰다.
대전경찰청은 3일 오전 5시20분쯤 대전 서구 둔산동의 한 주점 앞에서 패를 이뤄 난투극을 벌인 5명을 체포했다고 4일 밝혔다.
이중 남성 3명은 대전지역 폭력조직의 조직원이거나 추종세력으로 보이고, 다른 2명은 타 지역 폭력조직원이거나 추종세력으로 추정된다.
조사 결과 이들은 주점에서 술을 마시고 나오다가 건물 1층 앞에서 시비가 붙어 3대 2로 패싸움을 벌인 것으로 드러났다.
이들 중 일부는 윗옷을 벗고 문신을 드러내면서 상대방에게 폭력을 행사했다. 싸움에 가담한 1명이 말리려고 했지만 다른 쪽에게 제지를 당하기도 했다. 이들의 싸움은 동영상으로 촬영돼 사회관계망서비스(SNS)에 올라오면서 빠르게 확산됐다.
신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 이들 가운데 2명을 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동폭행) 혐의로 체포하는 한편 나머지 3명도 같은 혐의로 조사하고 있다.
경찰은 이들을 폭력조직원이거나 추종 세력으로 보고 있다. 다만 이들은 “현재 조직을 탈퇴한 상태”라고 주장하는 것으로 알려졌다. 대전청 관계자는 “술을 마시고 나오는 과정에서 서로 쳐다보다가 시비가 붙은 것으로 조사됐다”며 “모두 폭력조직은 이미 탈퇴했다고 주장하고 있다”고 말했다.
대전에서는 지난 2020년에도 2개 폭력조직이 집단 난투극을 벌여 경찰에 붙잡히는 사건이 있었다. 당시 이들은 한 조직원이 SNS를 통해 타 조직을 비방했다는 이유 때문에 패싸움을 벌인 것으로 조사됐다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사