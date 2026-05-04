정부, ‘온라인 판매 금지’ 니코틴 용액 업체 수사의뢰

2019년 10월 4일 미국 오하이오주 메이필드 하이츠에서 한 여성이 전자담배를 피우고 있다. AP 포토

이번 수사 의뢰는 지난달 24일 담배사업법이 개정 시행된 이후 첫 사례다. 새 담배사업법은 담배 원료를 연초의 잎으로 국한하던 기존 법과 달리 ‘연초와 니코틴’까지 그 범위를 확장하고 있다. 즉 천연·합성을 막론하고 니코틴을 원료로 피우거나 빨거나 흡입하기에 적합한 상태로 만든 제품은 모두 법적으로 담배라고 간주된다.