제주 식당에 옥돔 굽는 AI 로봇 등장
제주도, ‘스마트 주방’ 실증사업 추진
국비 등 25억원 투입해 2년간
제주 마을 식당에 인공지능(AI) 로봇이 등장한다. 이제 주방에서 생선을 굽는 건 사람만의 일이 아니다.
제주도는 도민 생활과 밀접한 공간인 마을회관과 사회복지시설에 ‘스마트 주방로봇’을 도입하는 실증사업을 추진한다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 마을회 등 지역공동체와 취약계층이 이용하는 공간을 중심으로 주방 로봇을 배치해 실제 운영 모델을 검증하는 프로젝트다.
과학기술정보통신부 ‘스마트빌리지 보급·확산사업’ 공모에 선정돼 국비 17억5000만원을 확보했으며, 총 25억원을 투입해 2027년까지 2년간 진행한다. 주요 내용은 조리 자동화 기반 스마트 주방 구축, 사용자 맞춤형 로봇 연계 레시피 개발, 도민 참여형 체험·실증 운영 등이다.
올해 첫 실증 대상지는 서귀포시 토평동마을회와 발달장애인 보호작업장 ‘희망나래꿈터’ 두 곳이다.
토평동마을회 다목적회관에는 옥돔구이 같은 단순·반복 조리에 로봇을 투입해 주방 업무의 효율성을 높인다. 희망나래꿈터에는 핸드드립 커피 로봇을 도입해 발달장애인과 로봇이 함께 일하는 협업 모델을 선보인다.
제주도는 이번 사업은 통해 조리 종사자의 근골격계 및 호흡기 질환 예방 등 조리환경을 개선하고, 운영 효율화 등 체감형 디지털 전환 모델을 구축한다는 방침이다.
내년에는 실증 공간을 4곳 더 늘리고, 도민이 직접 주방로봇을 체험할 수 있는 별도 실증처도 마련해 AI·로봇 기술에 대한 이해와 공감대를 확산시킬 계획이다.
제주도 혁신산업국 관계자는 “지역공동체에서 시작해 주방이라는 대표적인 생활 현장에 AI와 로봇을 접목하는 과정”이라며 “도민이 일상에서 체감할 수 있는 디지털 전환 과제를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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