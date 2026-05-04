SGA vs 르브론, 신구 황제 격돌…NBA PO 2라운드 돌입
미국프로농구(NBA) 플레이오프(PO) 첫 관문을 통과한 8개 팀이 모두 가려졌다.
각 콘퍼런스 준결승전 격인 NBA PO 2라운드가 5일부터 7전 4승제로 치러진다. 총 4개 시리즈 중 가장 관심을 끄는 건 ‘디펜딩 챔피언’ 오클라호마시티 썬더(OKC)와 LA 레이커스의 경기다. 정규리그 최우수선수(MVP) 2연패에 도전하는 샤이 길저스알렉산더(OKC)와 42세에 우승에 노리는 르브론 제임스(레이커스)가 신구 황제 맞대결을 펼친다.
OKC는 올 시즌 정규리그 최고 승률을 찍고 1번 시드를 차지했다. 1라운드 4전 전승으로 2라운드에 선착했다. 길저스알렉산더는 1라운드 평균 33.8점의 가공할 득점력을 뽐냈다. 레이커스는 제임스가 노장 투혼을 발휘 중이다. 제임스는 1라운드 6차전에서 28점을 쏟아내며 2라운드행을 이끌었다. 핵심 가드 오스틴 리브스가 부상에서 복귀한 것도 호재다.
‘신인류’ 빅터 웸반야마가 이끄는 샌안토니오 스퍼스는 9년 만에 2라운드를 밟는다. 1라운드 도중 뇌진탕 부상을 당했던 웸반야마는 복귀 후 연속 더블더블로 건재함을 보여줬다. 상대는 미네소타 팀버울브스다. 미네소타는 에이스 앤서니 에드워즈가 1라운드에서 무릎 부상을 당해 시리즈 초반 결장이 불가피하다.
동부 콘퍼런스에선 케이드 커닝햄을 앞세운 디트로이트 피스톤스가 7차전 혈투 끝에 올랜도 매직을 꺾었다. 디트로이트는 토론토 랩터스를 4승 3패로 제압한 클리블랜드 캐벌리어스와 2라운드에서 격돌한다. 동부의 신흥 강호 뉴욕 닉스와 필라델피아 세븐티식서스의 빅매치도 성사됐다. 7번 시드 필라델피아는 1라운드에서 역대 파이널 최다 우승팀 보스턴 셀틱스를 물리쳤다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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