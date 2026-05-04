비상계엄 다큐 ‘서울의 밤’ 우디네극동영화제 관객상 등 3관왕
12·3 비상계엄 사태를 다룬 MBC 다큐멘터리 영화 ‘서울의 밤’이 제28회 이탈리아 우디네극동영화제에서 관객상 등 3관왕을 차지했다.
4일 우디네극동영화제 측에 따르면 김종우·김신완·조철영 PD가 연출한 ‘서울의 밤’은 관객 투표로 선정되는 관객상 2위에 올랐다. 아울러 영화계 관계자·평론가·언론 등이 선정하는 블랙드래곤상을 받았으며 신인 감독에게 주어지는 화이트 멀버리상 부문 심사위원 특별언급 작품으로도 선정됐다.
‘서울의 밤’은 2024년 12월 당시 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 직후 국회에서 벌어진 긴박한 상황을 다뤘다. 다큐멘터리 영화로는 최초로 우디네극동영화제 경쟁 부문에 초청된 데 이어 수상까지 이뤘다.
이외에도 염혜란 주연으로 제주 4·3 사건을 조명한 ‘내 이름은’(감독 정지영)과 단종의 유배지 생활을 그린 박지훈·유해진 주연의 ‘왕과 사는 남자’(감독 장항준)가 관객상 부문 공동 3위를 차지했다. 우디네극동영화제는 아시아 영화를 소개하는 유럽 최대 규모 영화제로 이탈리아 북부 도시 우디네에서 매년 열린다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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