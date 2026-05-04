삼전 동행노조, 공동투쟁 이탈 “의견 반영 안돼”
삼성전자 단체행동의 한 축을 담당하던 삼성전자노조 동행(동행노조)이 공동투쟁본부 이탈 의사를 표명했다. 총파업 시한을 앞두고 반도체를 담당하는 DS(장치솔루션) 부문과 스마트폰·가전 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문 시각차 등을 이유로 공동대응 전선에 균열이 금이 가는 양상이다.
동행노조는 4일 초기업노동조합 삼성전자 지부(초기업노조)와 전국삼성전자노동조합(전삼노)에 공문을 보내 공동투쟁본부 탈퇴 의사를 밝혔다. 이들 세 노조는 앞서 지난해 11월 공동 교섭단을 꾸려 함께 임금협상에 임했다. 이후 협상이 결렬되자 공동투쟁본부로 전환해 사측에 맞서 왔는데, 이 세 축 중 하나가 빠져나간 것이다.
동행노조는 다른 두 노조에 탈퇴의 책임이 있다고 지목했다. 동행노조는 “특정 분야 조합원이 아닌 전체 조합원 권익을 위한 안건 발의 및 요청에도 귀 조합에서는 현재까지 아무런 응답을 하지 않았고, 심지어 협의하려는 의사조차 보이지 않았다”고 지적했다. 자신들이 지속적으로 공격받아왔으며 상호 신뢰가 훼손됐다고도 주장했다.
이번 사태의 원인으로는 DS 부문과 DX 부문 간 갈등이 꼽힌다. 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 최근 전례 없는 실적을 낸 DS 부문과 달리 DX 부문은 고전하면서 한 지붕 아래 ‘실적 양극화’가 발생했는데, 이것이 공동대응 과정에도 영향을 미쳤다는 시각이다.
사측에 대한 요구사항이 DS 부문 성과급 등에 지나치게 쏠려 있다는 지적이 일면서 실제 DX 부문 직원들이 삼성전자 과반 노조인 초기업노조에서 줄지어 탈퇴하는 현상도 벌어졌다. 동행노조의 경우, 2300명가량의 조합원 중 70%가 DX 부문 소속으로 알려졌다.
공동투쟁본부는 오는 21일 총파업을 강행할 계획이다. 동행노조 조합원들은 자율적으로 파업에 참여할 전망이다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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