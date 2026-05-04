중국어선 100여척 NLL 집결···해경, 대형 함정 배치 단속 강화
해경이 동해안을 따라 북상한 중국어선들이 북방한계선(NLL) 인근 해상에 집결함에 따라 감시, 단속을 강화하고 나섰다.
동해해양경찰서는 이달 들어 중국어선 약 100척이 동해안을 따라 북상해 NLL 인근 해상에서 대기하고 있는 것으로 확인됐다고 4일 밝혔다. 이에 따라 동해해경은 NLL 인근에 대형함정 1척을 배치해 중국어선들의 동향을 자세히 살피는 한편 우리 해역 내에서 불법조업 행위를 하면 엄정하게 대응하기로 했다.
최근 동해 해역에서는 중국어선의 북상 규모가 꾸준히 증가하고 있다.
지난해에도 400여 척이 동해상을 따라 북상한 것으로 나타났으며 2023년 이후 지속해서 증가하고 있다.
이에 따라 동해해경은 불법 외국 어선에 대한 감시, 단속을 강화하고 조업 실태를 지속해서 파악하고 있다.
함정 요원을 대상으로 단속, 무기 사용 훈련을 실시하는 등 현장 대응 역량 강화에도 힘쓰고 있다.
중국어선들의 동향을 면밀히 추적하고 우리 해역 내 불법조업 행위에 대해서는 강력하고 엄정하게 대응하고 있다.
특히 이동 중인 중국어선을 대상으로 통신 검문검색을 실시해 조업 여부와 위법 사항을 사전에 차단할 방침이다.
지난해 동해해경은 태극기를 게양한 채 항해하는 중국어선의 불법행위를 적발, 채증해 계도 조치한 바 있다.
김환경 서장은 “중국어선의 불법조업에 대해 철저한 감시와 단속을 실시하고 있다. 해양주권 수호와 어업 질서 확립을 위해 강력히 대응하겠다”고 말했다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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