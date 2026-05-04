사격연맹 인사기금마케팅위원장에 허인구 전 G1방송 대표
대한사격연맹은 인사기금마케팅위원장으로 허인구 전 G1방송 대표이사를 선임했다고 4일 밝혔다.
허인구 신임 위원장은 서울대 경제학과를 졸업하고 MBC 기자로 언론계에 입문한 뒤 SBS 스포츠국장, SBS골프·SBS스포츠 대표이사 등을 역임한 스포츠·미디어 분야 전문가다. 현재 아시아올림픽평의회(OCA) 문화위원과 대한핸드볼발전재단 이사장, 대한봅슬레이스켈레톤협회 홍보위원장을 맡아 국내외 스포츠 현장에서 폭넓게 활동하고 있다.
연맹은 최근 이사회에서 실무부회장이 당연직 인사기금마케팅위원장을 맡던 규정을 폐지하고 외부 인사가 위원장으로 선임될 수 있도록 제도를 개편했다. 허 위원장은 “투명한 인사 운영과 건전한 기금 관리, 적극적인 스포츠 마케팅을 통해 대한사격연맹이 더 신뢰받는 단체로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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