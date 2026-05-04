한수원, 그라피티 예술가 토마 뷔유 특별전 개최
한국수력원자력은 세계적인 그라피티 예술가 토마 뷔유의 특별전시 ‘보이지 않지만, 멈추지 않는(Unseen, Unbroken)’을 4일부터 경주 본사 홍보관에서 개최한다고 밝혔다.
이번 전시는 단순한 예술 전시를 넘어 인간의 창의성과 상상력, 그리고 우리 삶을 지탱하는 ‘에너지’의 가치를 조명하기 위해 기획됐다.
전시의 중심에는 토마 뷔유의 대표 캐릭터 ‘무슈샤(M.Chat)’가 자리한다. 노란 고양이 형상의 무슈샤는 전 세계 도시의 벽면을 무대로 희망과 긍정의 메시지를 전해온 상징적 존재다.
이번 특별전은 총 세 가지 테마로 구성돼 관람객들에게 다채로운 경험을 선사한다. 먼저 ‘상상력의 에너지’ 섹션에서는 고전적인 이미지를 작가만의 독창적인 방식으로 재해석해 끊임없이 이어지는 생명력을 보여준다.
이어지는 ‘일상의 에너지’ 공간에서는 평범한 하루 속에서 발견하는 특별함을 다루며 관람객들에게 따뜻한 위로를 건넨다. ‘에너지의 흐름과 과학’에서는 눈에 보이지 않지만 늘 흐르고 있는 에너지의 본질을 경주의 역사적 흔적과 연결해 시각적으로 형상화했다.
이번 특별전은 10월 31일까지 진행되며, 자세한 내용은 한수원 누리집에서 확인할 수 있다.
토마 뷔유는 “노란 고양이 무슈샤는 도시와 사람을 연결하며 긍정의 에너지를 전달하는 상징”이라며, “관람객들이 이번 전시를 통해 파괴가 아닌 지속과 재생의 가능성을 발견하고, 보이지 않는 곳에서도 멈추지 않는 에너지의 소중함을 느끼길 바란다”라고 밝혔다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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