쿨했던 독일, 결국 수습 나섰다…메르츠 ‘미국은 최우선 동맹’

군 감축·미사일엔 차분했지만 관세에 흔들…경제 압박에 태도 변화

지난 3월 3일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 집무실에서 도널드 트럼프(왼쪽) 미국 대통령과 프리드리히 메르츠 독일 총리가 악수를 나누고 있는 모습. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 대통령의 주독 미군 감축과 자동차 관세 인상 압박 속에 프리드리히 메르츠 총리가 “미국은 독일의 최우선 동맹”이라며 관계 수습에 나섰다. 다만 일련의 조치가 양국 정상 간 갈등에 따른 보복은 아니라며 선을 그었다.



로이터통신에 따르면 메르츠 총리는 3일(현지시간) 독일 공영방송 ARD 인터뷰에서 “미국 대통령이 우리와 다른 견해를 갖고 있다는 점은 받아들일 수밖에 없다”면서도 “그렇다고 해서 미국이 가장 중요한 파트너라는 내 확신이 바뀌는 것은 아니다”라고 밝혔다. 이어 “이란 전쟁을 둘러싼 견해차에도 트럼프 대통령과 협력을 이어갈 것”이라며 “대서양 관계를 위한 노력도 중단하지 않을 것”이라고 강조했다.



앞서 메르츠 총리는 지난달 27일 독일 서부의 한 김나지움(중‧고교)에서 미국의 이란 군사행동을 비판하며 “전략 없이 임한 전쟁에서 미국이 이란 지도부에 굴욕을 당하고 있다”고 강하게 비판했다.



트럼프 대통령은 다음날 자신의 트루스소셜에 “그는 자신이 무슨 말을 하는지도 모른다”고 비판했고, 이어 백악관에서도 “자국에서 끔찍하게 일하고 있으며 무능한 지도자다”라는 원색적인 비난을 쏟아냈다. 미 국방부는 1일 주독 미군 약 5000명 감축 계획을 발표했고, 트럼프 대통령도 “이보다 훨씬 더 많이 줄일 수 있다”고 경고했다.



독일 정부는 비교적 차분한 반응을 보였다. 보리스 피스토리우스 국방장관은 “미군 감축은 예견된 일”이라며 “북대서양조약기구(NATO‧나토)가 유럽 중심으로 안보를 강화해야 한다”고 말했다.







결국 메르츠 총리는 “미국이 독일에 가장 중요한 동맹”이라고 강조했다. AFP통신은 이날 요한 바데풀 독일 외무장관도 아바스 아라그치 이란 외무장관과 전화통화에서 호르무즈 해협 재개방과 핵 프로그램 폐기를 촉구하며 독일이 미국의 긴밀한 우방국임을 시사했다고 전했다.



그러면서도 프리드리히 메르츠 총리는 사안을 대수롭지 않게 보는 취지의 발언을 이어갔다고 외신들은 분석했다. 두 정상 간 갈등과 관련이 있느냐는 질문에 그는 “아무런 연관이 없다”고 선을 그으며 “새로운 내용도 아니고 다소 과장된 측면이 있을 뿐, 놀랄 일도 아니다”라고 답했다.



또 조 바이든 행정부 시절인 2024년 약속된 토마호크 중거리 미사일의 독일 배치 계획과 관련해서도, 현실적으로 이행 가능성이 낮다는 취지의 발언을 이어갔다. 그는 “객관적으로 볼 때 현재 미국이 이런 종류의 무기를 제공할 가능성은 거의 없다”며 “내가 틀리지 않았다면 미국이 자체적으로 충분한 수량을 보유하고 있지 않기 때문”이라고 말했다.



이는 도널드 트럼프 대통령이 2기 취임 이후 바이든 행정부의 해당 결정에 대해 명확한 입장을 밝히지 않은 가운데, 미 국방부가 주독 미군 감축 계획의 일환으로 중거리 미사일의 독일 배치 계획도 함께 철회했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 내용을 겨냥한 발언으로 풀이된다.



한편 EU 집행위원회 역시 미국의 관세 인상 방침에 대해 “무역 합의를 준수하고 있다”고 반박하면서, 필요할 경우 대응 조치에 나설 수 있다고 경고했다.



천금주 기자 juju79@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 대통령의 주독 미군 감축과 자동차 관세 인상 압박 속에 프리드리히 메르츠 총리가 “미국은 독일의 최우선 동맹”이라며 관계 수습에 나섰다. 다만 일련의 조치가 양국 정상 간 갈등에 따른 보복은 아니라며 선을 그었다.로이터통신에 따르면 메르츠 총리는 3일(현지시간) 독일 공영방송 ARD 인터뷰에서 “미국 대통령이 우리와 다른 견해를 갖고 있다는 점은 받아들일 수밖에 없다”면서도 “그렇다고 해서 미국이 가장 중요한 파트너라는 내 확신이 바뀌는 것은 아니다”라고 밝혔다. 이어 “이란 전쟁을 둘러싼 견해차에도 트럼프 대통령과 협력을 이어갈 것”이라며 “대서양 관계를 위한 노력도 중단하지 않을 것”이라고 강조했다.앞서 메르츠 총리는 지난달 27일 독일 서부의 한 김나지움(중‧고교)에서 미국의 이란 군사행동을 비판하며 “전략 없이 임한 전쟁에서 미국이 이란 지도부에 굴욕을 당하고 있다”고 강하게 비판했다.트럼프 대통령은 다음날 자신의 트루스소셜에 “그는 자신이 무슨 말을 하는지도 모른다”고 비판했고, 이어 백악관에서도 “자국에서 끔찍하게 일하고 있으며 무능한 지도자다”라는 원색적인 비난을 쏟아냈다. 미 국방부는 1일 주독 미군 약 5000명 감축 계획을 발표했고, 트럼프 대통령도 “이보다 훨씬 더 많이 줄일 수 있다”고 경고했다.독일 정부는 비교적 차분한 반응을 보였다. 보리스 피스토리우스 국방장관은 “미군 감축은 예견된 일”이라며 “북대서양조약기구(NATO‧나토)가 유럽 중심으로 안보를 강화해야 한다”고 말했다.그러나 자동차 관세라는 경제적 압박에 나서자 메르츠 총리는 사태 수습에 나섰다. 트럼프 대통령은 2일 트루스소셜에 “유럽연합(EU)산 자동차 관세를 25%로 인상하겠다”고 밝혔다. 같은 날 독일 킬세계경제연구소(IfW) 모리츠 슐라리크 소장은 “관세가 25%로 인상되면 최대 자동차 생산국 독일이 150억 유로(약 25조9000억원) 규모의 손실을 입을 수 있다”는 분석을 내놨다.결국 메르츠 총리는 “미국이 독일에 가장 중요한 동맹”이라고 강조했다. AFP통신은 이날 요한 바데풀 독일 외무장관도 아바스 아라그치 이란 외무장관과 전화통화에서 호르무즈 해협 재개방과 핵 프로그램 폐기를 촉구하며 독일이 미국의 긴밀한 우방국임을 시사했다고 전했다.그러면서도 프리드리히 메르츠 총리는 사안을 대수롭지 않게 보는 취지의 발언을 이어갔다고 외신들은 분석했다. 두 정상 간 갈등과 관련이 있느냐는 질문에 그는 “아무런 연관이 없다”고 선을 그으며 “새로운 내용도 아니고 다소 과장된 측면이 있을 뿐, 놀랄 일도 아니다”라고 답했다.또 조 바이든 행정부 시절인 2024년 약속된 토마호크 중거리 미사일의 독일 배치 계획과 관련해서도, 현실적으로 이행 가능성이 낮다는 취지의 발언을 이어갔다. 그는 “객관적으로 볼 때 현재 미국이 이런 종류의 무기를 제공할 가능성은 거의 없다”며 “내가 틀리지 않았다면 미국이 자체적으로 충분한 수량을 보유하고 있지 않기 때문”이라고 말했다.이는 도널드 트럼프 대통령이 2기 취임 이후 바이든 행정부의 해당 결정에 대해 명확한 입장을 밝히지 않은 가운데, 미 국방부가 주독 미군 감축 계획의 일환으로 중거리 미사일의 독일 배치 계획도 함께 철회했다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 내용을 겨냥한 발언으로 풀이된다.한편 EU 집행위원회 역시 미국의 관세 인상 방침에 대해 “무역 합의를 준수하고 있다”고 반박하면서, 필요할 경우 대응 조치에 나설 수 있다고 경고했다.천금주 기자 juju79@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지