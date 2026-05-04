경찰 감시 소홀 도주한 피의자 도운 40대 징역형 집유
대구지법 형사1단독 김동석 부장판사는 피의자를 승용차에 태워 도주를 도운 혐의(범인도피)로 기소된 40대 A씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했다고 4일 밝혔다.
A씨는 지난 1월 28일 경찰 감시가 소홀한 틈을 타 도주한 피의자 A씨(전자금융거래법 위반 혐의로 체포)를 대구 남구 모처에서 자신의 차에 태운 뒤 자기 명의로 개통된 휴대전화까지 제공하고 경북 구미 한 공장 인근에 내려준 혐의로 기소됐다. B씨는 A씨 명의 휴대전화로 공범과 연락을 취한 것으로 조사됐다.
김 부장판사는 “피고인 때문에 피의자를 검거하려는 국가기관의 시간과 노력에 부담이 가중됐다”며 “범행을 인정한 점, 약 3개월 동안의 수감 생활을 통해 잘못을 반성하는 시간을 가졌을 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 판단했다”고 양형 이유를 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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