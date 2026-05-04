태양광 밀어내고 연료전지로?… 경기도교육청 ‘에너지 역주행’ 파장
“화재 ‘한 건’ 이유로 BIPV 축소”…업계 “개별 사고를 기술 문제로 일반화” 반발
‘구매 지양’ 표현·비공개 의사결정 과정 도마 위…정책 투명성 요구 확산
‘태양광 확대’ 정부 정책과 교육청 방침 ‘엇박자’ 논란도
경기도교육청이 학교 신축 사업에서 건물 일체형 태양광발전장치(BIPV) 설치를 돌연 축소하고 연료전지 도입을 확대하는 방향으로 방침을 바꾸면서 논란을 낳고 있다. 앞서 경기도교육청은 학교 신축 시 10년 넘게 BIPV를 설치해 왔다.
이에 대해 업계에서는 “탄소 배출이 없는 재생에너지를 줄이고 화석연료 기반 설비를 늘리는 경기도교육청의 정책을 이해할 수 없다”는 반응이 나온다. 일각에서는 정부의 ‘탄소중립’ 정책과도 배치된다는 지적과 함께 정책결정 과정의 투명성 문제도 불거지고 있다. 하지만 경기도교육청은 공식 입장을 내놓지 않고 있다.
4일 경기도교육청의 ‘2025년 신재생에너지 설치 방안 개선(안)’ 문건에 따르면 경기도내 학교에서 신재생에너지 발전시설을 설치할 경우, 지붕형 BIPV를 설계 단계에서 제외하거나 축소하도록 했다. BIPV의 화재 발생 시 감지와 진압이 어렵다는 게 주된 이유로 제시됐다.
업계 등에 따르면 이 같은 정책 변화의 결정적인 계기는 2023년 6월 경남 진주의 한 초등학교에서 발생한 BIPV 화재가 지목된다. 당시 소방당국은 특정 설비의 시공 상태와 커넥터 접촉 불량 등 전기적 요인을 화재의 주요 원인으로 꼽았다. 이를 두고 업계에서는 “개별 시공에서 발생한 문제를 전체 기술의 구조적 위험으로 확대 해석한 것 아니냐”고 발끈하고 있다. 10년 이상 다양한 공공시설에 설치되어 온 BIPV의 축적된 운영 경험을 무시한 처사라는 것이다.
특히 문건에 기재된 ‘구매 지양’이라는 표현을 두고도 특정 업계를 겨냥한 것 아니냐는 우려가 나온다. 공식 행정 문서에서 ‘지양’이라는 표현은 사실상 배제 신호, 내지는 퇴출 신호로 받아들여질 수 있다는 것이다.
BIPV는 최근 학교와 관공서 등 공공시설을 중심으로 빠르게 확산되어 왔다. 조달청에 따르면 공공시설의 BIPV 납품 건수는 2020년 190건에서 2025년 715건으로 5년간 약 3.8배 증가했으며, 누적 금액은 3771억 원에 달한다.
경기도 교육청이 BIPV 대신 설비를 확대하기로 한 연료전지는 화석연료, 특히 천연가스(LNG) 기반의 그레이 수소를 연료로 사용한다. 이 경우 전력 생산 과정에서 이산화탄소가 발생하고 연료비 부담도 가중되는 면이 있다.
태양광 설비를 축소하고 연료전지를 확대하는 경기도교육청의 신재생에너지 설비 전환은 정부 정책과도 엇박자를 내는 것 아니냐는 지적도 있다. 교육부는 일선 학교를 대상으로 태양광 설비를 단계적으로 확대하는 계획을 추진 중이며, 2030년까지 대규모 보급을 목표로 하고 있다. 온실가스 감축과 에너지 전환을 공공부문에서 선도하겠다는 정책 방향에 따른 것이다.
경기도교육청이 이같은 방침을 결정하는 과정에서 절차적 투명성이 훼손됐다는 주장도 나오고 있다. 교육청은 해당 사안의 방침 변경 등에 대한 세부 설명이나 의사결정 과정에 대해 관련 업계를 대상으로 한 명확한 설명이나 안내가 없는 상태다. 공식 입장도 내놓지 않고 있다.
반면 지난 3월 경기도교육청은 국회 교육위원회 소속 문정복 의원실의 요청으로 신재생에너지 운영 현황 자료를 취합·보고한 사실이 확인됐다. 업계에서는 “경기도교육청이 신재생에너지 활용 방침을 바꾼 기준과 절차를 명확히 공개해 달라”는 요구가 커지고 있다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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