태양광 밀어내고 연료전지로?… 경기도교육청 ‘에너지 역주행’ 파장

“화재 ‘한 건’ 이유로 BIPV 축소”…업계 “개별 사고를 기술 문제로 일반화” 반발

‘구매 지양’ 표현·비공개 의사결정 과정 도마 위…정책 투명성 요구 확산

‘태양광 확대’ 정부 정책과 교육청 방침 ‘엇박자’ 논란도

경기도 화성시 다원중학교 건물 옥상에 설치된 태양광 설비 전경. 공공학교를 중심으로 태양광 보급이 확대되는 가운데 일부 정책 변화로 적용 축소 논란이 제기되고 있다.

(BIPV) 설치를 돌연 축소하고 연료전지 도입을 확대하는 방향으로 방침을 바꾸면서 논란을 낳고 있다. 앞서 경기도교육청은 학교 신축 시 10년 넘게 BIPV를 설치해 왔다.

이에 대해 업계에서는 “탄소 배출이 없는 재생에너지를 줄이고 화석연료 기반 설비를 늘리는 경기도교육청의 정책을 이해할 수 없다”는 반응이 나온다. 일각에서는 정부의 ‘탄소중립’ 정책과도 배치된다는 지적과 함께 정책결정 과정의 투명성 문제도 불거지고 있다. 하지만 경기도교육청은 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

4일 경기도교육청의 ‘2025년 신재생에너지 설치 방안 개선(안)’ 문건에 따르면 경기도내 학교에서 신재생에너지 발전시설을 설치할 경우, 지붕형 BIPV를 설계 단계에서 제외하거나 축소하도록 했다. BIPV의 화재 발생 시 감지와 진압이 어렵다는 게 주된 이유로 제시됐다.

경기도 교육청이 지난해 10월 작성한 '2025년 신재생에너지 설치 방안 개선(안)' 문건.

업계 등에 따르면 이 같은 정책 변화의 결정적인 계기는 2023년 6월 경남 진주의 한 초등학교에서 발생한 BIPV 화재가 지목된다. 당시 소방당국은 특정 설비의 시공 상태와 커넥터 접촉 불량 등 전기적 요인을 화재의 주요 원인으로 꼽았다. 이를 두고 업계에서는 “개별 시공에서 발생한 문제를 전체 기술의 구조적 위험으로 확대 해석한 것 아니냐”고 발끈하고 있다. 10년 이상 다양한 공공시설에 설치되어 온

축적된 운영 경험을 무시한 처사라는 것이다.

건물 내부에 설치된 연료전지 설비.

경기도 오산시 다온초등학교 건물 옥상에 설치된 태양광 발전 설비. 정부는 학교 태양광 보급 확대를 추진하고 있지만, 일부 교육청에서는 적용 축소 움직임이 나타나 정책 엇박자 논란이 커지고 있다.

업계에서는 “경기도교육청이 신재생에너지 활용 방침을 바꾼 기준과 절차를 명확히 공개해 달라”는 요구가 커지고 있다.