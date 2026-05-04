‘김창민 감독 상해치사’ 피의자 2명 반년 만에 구속

김창민 영화감독 상해치사 사건 피의자(가운데)가 4일 오전 경기도 남양주시 의정부지방법원 남양주지원에서 구속 전 피의자 심문 출석을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

의정부지검 남양주지청 형사2부는 전담 수사팀을 꾸려 보완 수사를 진행했다.