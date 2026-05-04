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‘김창민 감독 상해치사’ 피의자 2명 반년 만에 구속

입력:2026-05-04 16:17
수정:2026-05-04 16:34
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김창민 영화감독 상해치사 사건 피의자(가운데)가 4일 오전 경기도 남양주시 의정부지방법원 남양주지원에서 구속 전 피의자 심문 출석을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

김창민 영화감독을 집단 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는 피의자 2명이 사건 발생 반년 만에 구속됐다.

의정부지법 남양주지원 오덕식 영장전담 판사는 4일 상해치사 및 장애인복지법 위반 혐의를 받는 이모(31)씨와 임모(31)씨에 대해 “도주와 증거 인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

이에 따라 이들은 구속 상태에서 검찰 수사를 받은 뒤 재판에 넘겨질 예정이다.


이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오전 열렸으며, 이씨에 대한 영장은 세 번째, 임씨는 두 번째 청구 끝에 발부됐다.

앞서 법원은 구속영장 신청에 대해 “도주 우려가 없다”는 등의 이유로 기각한 바 있다. 이에 의정부지검 남양주지청 형사2부는 전담 수사팀을 꾸려 보완 수사를 진행했다.

검찰은 피의자 주거지와 휴대전화 압수수색, 소환 조사, 피해자의 발달장애 아들에 대한 참고인 조사 등을 통해 증거를 보강한 뒤 지난달 28일 구속영장을 재청구했다.


이 과정에서 피의자들이 범행 당시 피해자의 아들이 보는 앞에서 폭행을 가한 점을 근거로 정서적 학대에 해당하는 장애인복지법 위반 혐의도 추가 적용했다.

검찰은 또 피의자들이 통화에서 “죽여버리려 했다”는 취지의 발언을 하거나 진술을 맞추려 한 정황을 확보하기도 했다.

이씨 등은 지난해 10월 20일 오전 1시쯤 경기 구리시 한 식당 앞에서 소음 문제로 시비가 붙은 김창민 감독을 집단 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.

김 감독은 폭행 직후 의식을 잃고 병원으로 이송됐으나 회복하지 못하고 17일 만에 뇌사 판정을 받았으며, 이후 장기기증으로 4명에게 새 생명을 전한 뒤 숨졌다.

남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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