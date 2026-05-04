김포우리병원 ‘경기 서북부 당뇨병 아카데미’ 개최
경기 김포우리병원은 경기 서북부 지역 당뇨 환자들을 대상으로 혈당 관리와 합병증 예방의 중요성을 알리는 교육 프로그램을 개최했다고 4일 밝혔다.
김포우리병원은 지난달 22일 임상의학연구소 강당에서 대한당뇨병연합, 한국대사증후군포럼과 함께 ‘제2차 경기 서북부 당뇨병 아카데미’를 개최했다.
행사에는 고도현 김포우리병원장과 원종철 내분비·당뇨병센터장을 비롯해 대한당뇨병연합 김광훈 의장, 서울의대 조영민 교수, 한국대사증후군포럼 김대중 대표 등 의료 및 학계 관계자들이 참석했다.
참가자들은 당뇨병 관리에 대한 최신 정보를 공유받고 질환 극복 의지를 다지는 시간을 가졌다. 강연에서는 혈당 관리뿐 아니라 합병증 예방의 중요성이 집중적으로 다뤄졌다.
원종철 센터장은 ‘혈당을 넘어 합병증 관리로’를 주제로 혈당 조절과 함께 심혈관 질환 등 합병증 예방 전략을 설명했다.
조영민 교수는 ‘혈당 스파이크 관리의 모든 것’을 통해 급격한 혈당 변화의 위험성과 관리 필요성을 강조했으며, 김대중 대표는 중증 당뇨병과 췌장 기능 이상을 중심으로 한 진단과 치료 방향을 제시했다.
또한 참가자들은 연속혈당측정기 체험 프로그램에 참여해 실시간 혈당 변화를 확인하는 등 실생활에 적용 가능한 관리 방법을 직접 경험했다.
행사에 참여한 한 시민은 당뇨병 관련 유용한 정보를 얻고 질환 관리에 대한 동기를 얻었다고 밝혔다.
고도현 병원장은 “환자들이 올바른 정보를 바탕으로 실천 가능한 건강 습관을 형성하도록 돕기 위해 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 당뇨병을 비롯해 심·뇌혈관 질환과 암 등 만성질환에 대해 수준 높은 의료서비스를 제공하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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