백석대학교·천안시티FC, 경기장 응급의료 지원 협약
백석대는 최근 천안시민프로축구단(천안시티FC)과 경기장 응급의료 지원 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.
응급구조학과 교수진과 학생들은 경기장에 응급처치 체험 교육 부스를 설치하고, 심폐소생술 실습 교육과 자동심장충격기 사용법 안내를 진행했다.
또 기도폐쇄 대처법에 대한 실습 교육과 함께 시민들이 응급처치 지식을 배울 수 있도록 관련 퀴즈를 진행했다. 경기장 내 응급 환자 발생에 대비한 응급의료지원 부스도 함께 운영했다.
이명렬 백석대 응급구조학과 교수는 “스포츠 경기장은 다수의 시민이 밀집하는 공간으로, 체계적인 응급 대응이 필수적”이라며 “현장 중심 교육을 강화하고 시민 안전 의식 향상에 기여하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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