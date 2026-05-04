호르무즈 인근서 유조선 피격… 위험등급 ‘심각’ 유지
호르무즈 해협 인근에서 선박에 대한 공격이 연일 보고되고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 제3국 선박의 안전한 항행을 지원하겠다고 밝힌 뒤로도 해역 내 긴장감은 쉽게 잦아들지 않는 양상이다.
영국해사무역기구(UKMTO)는 4일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 동부 도시 푸자이라에서 북쪽으로 78해리(약 144.5㎞) 떨어진 해상에서 유조선 한 척이 확인되지 않은 발사체에 의해 피격당했다고 밝혔다. 사상자는 발생하지 않은 것으로 보고됐다.
호르무즈 해협 인근 선박에 대한 위협은 꾸준히 보고되고 있다. UKMTO는 전날에도 이란 시리크 서쪽 11해리(약 20㎞) 지점에서 북쪽으로 향하던 벌크선이 여러 척의 소형 선박으로부터 공격받았다고 밝혔다.
UKMTO는 호르무즈 해협 내 군사작전이 지속되고 있다는 점을 들어 해상 보안 위험 등급을 ‘심각’ 단계로 유지했다. 아울러 해역을 지나는 선박은 오만 당국과 협력하고, 미국 통제 구역을 피해 남쪽의 오만 영해로 우회하라고 당부했다.
트럼프 대통령은 앞서 중동 시간 4일 오전부터 호르무즈 해협에 갇혀 있던 제3국 선박이 안전하게 해역을 빠져나오도록 지원하겠다고 전날 밝혔다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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