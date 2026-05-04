이스라엘, F-35 전투기 등 수조원 미국무기 구매
이스라엘 국방부가 미국 록히드마틴의 F-35I 전투기와 미국 보잉의 F-15IA 전투기 추가 구매를 결정했다고 3일(현지시간) 밝혔다.
로이터통신은 이날 이스라엘 국방조달위원회가 승인한 이번 계획이 수백억 달러 규모라고 보도했다. 이는 향후 10년간 안보 대비태세를 강화하기 위한 총 3500억 셰켈(약 174조2000억원) 규모 국방력 증강 계획의 첫 단계다.
추가 구매 규모는 F-35I와 F-15IA 각각 1개 비행대대다. 이번 도입이 완료되면 이스라엘 공군은 F-35I 스텔스기 100대와 차세대 F-15EX의 이스라엘형 개량기인 F-15IA 50대를 운용하게 된다.
이스라엘은 앞서 2023년 F-35I 25대, 2024년 F-15IA 25대를 각각 추가 주문했으며 F-35I 추가 물량은 2028년부터, F-15IA는 2031년부터 순차 인도될 예정이다.
이스라엘 카츠 국방장관은 성명에서 지난 2월 28일 개시된 대이란 군사 작전 ‘포효하는 사자 작전’이 “이스라엘 공군의 막강한 힘과 이스라엘을 방어하는 데 있어 결정적인 역할을 다시 한번 입증했다”며 “해당 작전의 교훈은 향후 수십 년간 공중 우위를 확보하기 위해 전력 증강을 계속 추진할 것을 요구한다”고 밝혔다.
이스라엘 국방부 총장인 아미르 바람 예비역 소장도 “포효하는 사자 작전은 미국과 이스라엘의 전략적 관계가 얼마나 중요한지, 그리고 첨단 공군력이 얼마나 필수적인지를 다시금 확인시켜 줬다”고 평가했다.
한편 이스라엘 국방부는 지난주 수천 발의 탄약과 경장갑 다목적 차량 등을 포함한 6500t 규모의 미제 군사 장비가 화물선 2척과 항공기 여러 대를 통해 도착했다고 밝혔다. 또 2월 28일 이란전 개시 이후 현재까지 총 403편의 항공편과 10척의 선박을 통해 11만5600t 이상의 군수물자가 반입됐다고 덧붙였다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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