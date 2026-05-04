야외 활동 늘어나는 요즘…“뱀 물림 사고 조심하세요”

경북소방본부, 산행·농작업 시 주변 수시로 확인하는 등 각별한 주의 당부

국민 DB

박성열 경북소방본부장은 “최근 기온 상승으로 뱀의 활동이 활발해지면서 야외활동 중 뱀 물림 사고 위험이 커지고 있다”며 “산행이나 농작업 시 주변을 수시로 확인하는 등 예방수칙을 철저히 준수해 주길 바란다”고 말했다.