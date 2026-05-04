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야외 활동 늘어나는 요즘…“뱀 물림 사고 조심하세요”

입력:2026-05-04 15:38
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경북소방본부, 산행·농작업 시 주변 수시로 확인하는 등 각별한 주의 당부

국민 DB

경북소방본부는 최근 기온 상승으로 야외활동이 증가하고 뱀의 활동이 활발해짐에 따라 산행·농작업 등 야외활동 시 뱀 물림 사고에 대한 각별한 주의를 당부했다.

4일 경북소방본부에 따르면 2023년부터 2025년까지 최근 3년간 뱀 물림으로 인한 인명피해는 총 404건으로 집계됐으며 이 중 91%에 해당하는 369건이 4월부터 9월 사이에 집중 발생한 것으로 나타났다.

올해 들어서도 뱀 물림 사고가 이어지고 있다. 현재까지 총 11건이 발생했으며 지난 4월 15일 상주시에서는 82세 여성이 밭에서 풀을 뽑던 중 손을 물리는 사고가 발생했고 같은 달 11일 고령군에서도 83세 남성이 논에서 작업 중 손을 물리는 사고가 발생했다.


소방본부는 뱀 물림 사고 발생 시 △즉시 안전한 장소로 이동 후 119 신고 △반지·시계 등 압박을 유발할 수 있는 물품 제거 △가능한 경우 깨끗한 물로 상처 부위 세척 △물린 부위에서 약 2~3㎝ 위쪽을 거즈나 붕대로 느슨하게 압박 △환자의 안정을 위해 옆으로 눕힌 자세 유지 등의 응급처치를 실시해야 한다고 강조했다.

또 물린 부위를 입으로 빨거나 강하게 묶는 행위는 상처 악화와 조직 손상을 초래할 수 있어 반드시 삼가야 한다고 덧붙였다.

박성열 경북소방본부장은 “최근 기온 상승으로 뱀의 활동이 활발해지면서 야외활동 중 뱀 물림 사고 위험이 커지고 있다”며 “산행이나 농작업 시 주변을 수시로 확인하는 등 예방수칙을 철저히 준수해 주길 바란다”고 말했다.


안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

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