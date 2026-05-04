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어린이날 앞두고 신난 아이들

입력:2026-05-04 15:30
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어린이날을 하루 앞두고 4일 서울 광진구 어린이대공원에서 아이들이 즐거운 시간을 보내고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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