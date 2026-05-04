대웅제약 펙수클루, 헬리코박터 제균까지 적응증 확대
대웅제약은 식품의약품안전처로부터 위식도역류질환 치료제 펙수클루정40㎎(성분명:펙수프라잔염산염)의 헬리코박터파일로리 제균을 위한 항생제 병용요법 적응증 허가를 획득했다고 4일 밝혔다.
이번 적응증 허가 추가로 펙스클루의 치료영역은 미란성 위식도역류질환 치료와 급성위염 및 만성위염의 위점막 병변 개선, 비스테로이드소염진통제(NSAIDs) 유도성 소화궤양 예방에 이어 헬리코박터파일로리 제균을 위한 항생제 병용요법까지 확대하게 됐다.
업계에 따르면 펙수클루는 P-CAB 계열 차세대 위산분비억제제다. 빠르고 강력한 위산 억제 효과와 식사 여부와 관계없이 복용 가능하다.
대웅제약은 펙수클루가 항생제 병용요법에서 항생제가 충분히 작용할 수 있도록 위장 내 산성도를 안정적으로 조절하고 제균 치료 효과를 높이는 데 기여할 수 있다고 설명한다. 헬리코박터파일로리 제균 치료에서 항생제가 충분히 작용하려면 위산 분비를 안정적으로 억제하는 것이 중요하다.
특히 1차 제균요법에 사용되는 주요 항생제인 클래리트로마이신에 대한 내성률이 증가하면서, 실제 진료 현장에서는 치료 약물 선택의 다양성에 대한 요구가 커지고 있다. 펙수클루는 항생제(클래리트로마이신) 내성이 있는 환자군에서 차별화된 치료 효과를 드러냈따. 클래리트로마이신 내성 환자군에서 펙수클루 기반 요법의 제균율은 54.76%로, 란소프라졸 기반 요법의 28.57% 대비 약 26% 포인트 높은 제균 성공률을 보였다.
박성수 대웅제약 대표는 “이번 적응증 추가 허가는 펙수클루가 위식도역류질환과 위염을 넘어 감염 기반 위장질환인 헬리코박터파일로리 제균 치료 영역까지 활용 범위를 넓혔다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 축적된 임상 근거와 지속적인 연구개발을 바탕으로 환자들에게 다양한 치료 옵션을 제공하고 펙수클루의 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
헬리코박터파일로리 감염 국내 유병률은 약 50% 수준으로 높은 편이다. 만성 위염과 위궤양, 십이지장궤양, 위암 등 다양한 위장 질환의 주요 원인으로 알려져 있다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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