대웅제약 펙수클루, 헬리코박터 제균까지 적응증 확대

대웅제약 펙수클루40mg 제품 이미지. 대웅제약

펙수클루는 P-CAB 계열 차세대 위산분비억제제다. 빠르고 강력한 위산 억제 효과와 식사 여부와 관계없이 복용 가능하다.

대웅제약은 펙수클루가 항생제 병용요법에서 항생제가 충분히 작용할 수 있도록 위장 내 산성도를 안정적으로 조절하고 제균 치료 효과를 높이는 데 기여할 수 있다고 설명한다.

헬리코박터파일로리 제균 치료에서 항생제가 충분히 작용하려면 위산 분비를 안정적으로 억제하는 것이 중요하다.

항생제(클래리트로마이신) 내성이 있는 환자군에서 차별화된 치료 효과를 드러냈따. 클래리트로마이신 내성 환자군에서 펙수클루 기반 요법의 제균율은 54.76%로, 란소프라졸 기반 요법의 28.57% 대비 약 26% 포인트 높은 제균 성공률을 보였다.