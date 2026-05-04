충북도청 그림책정원1937 도심 명소로 ‘인기’
개관 한 달 만에 4만명 돌파
하루 평균 1000명 방문객
충북도청 ‘그림책정원1937’에 방문객이 몰리며 도심의 새로운 문화 명소로 자리 잡고 있다.
충북도는 그림책정원1937 누적 방문객이 3일 기준 4만47명을 기록했다고 4일 밝혔다.
지난 3월31일 개관 이래 한 달간 하루 평균 1000여명 이상의 방문객이 몰리고 있다. 평일 어린이집 등의 단체 관람과 주말 가족 단위 방문객은 물론 젊은 층까지 더해져 청주 도심의 새로운 명소로 떠오르고 있다.
도청 일원에 머무는 방문객의 발길은 주변 상권으로 이어져 지역 경제에도 긍정적인 변화를 기대하고 있다.
국가등록문화유산 55호인 도청 본관을 리모델링한 그림책정원1937은 그림책을 매개로 전시와 체험 교육을 연결한 복합문화공간이다.
그림책정원1937에는 1만4000권의 그림책이 책장에 채워져 있다. 눈으로 보고 상상할 수 있는 아기자기한 그림책부터 그림이 튀어나오는 입체북(팝업북)까지 다양하다. 팝업북만 무려 2400권으로 국내 최대 규모를 자랑한다.
이곳은 3층 규모로 어린이와 영유아를 위한 열람 공간과 국내외 그림책 서가로 조성됐다. 팝업북 전시, 메이커스페이스, AI 스페이스, 역사 아카이브, 교육실 등 체험 프로그램도 풍성하다. 오는 7월까지 그림책 ‘강아지 똥’의 작가 정승각과 세계적으로 주목받는 팝업 북 작가 엘레나 셀레나의 개인전을 선보인다.
도는 앞으로 정기 전시와 교육 프로그램을 확대하고 도청 일대 문화시설과의 연계를 강화해 그림책정원1937을 충북을 대표하는 문화거점으로 발전시켜 나갈 계획이다.
도 관계자는 “그림책을 기반으로 하는 전시와 체험 프로그램이 어린이와 가족에게 의미 있는 시간을 제공하고 있다”며 “도청 일원 문화공간 연계를 강화해 사람이 모이고 머무는 도심 대표 문화공간으로 확장해 나가겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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