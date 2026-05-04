“여러 맛 조금씩” 소비 확산 …스타벅스, 조각 케이크 늘린다

스타벅스 코리아가 5월 가정의 달을 앞두고 세분화된 디저트 수요에 맞춰 조각 케이크 라인업을 확대하고 있다. 스타벅스 코리아 제공

스타벅스 코리아가 여러 가지 맛을 다양하게 즐기려는 소비 트렌드에 맞춰 조각 케이크 라인업을 확대한다고 4일 밝혔다.