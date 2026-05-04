“여러 맛 조금씩” 소비 확산 …스타벅스, 조각 케이크 늘린다
스타벅스 코리아가 여러 가지 맛을 다양하게 즐기려는 소비 트렌드에 맞춰 조각 케이크 라인업을 확대한다고 4일 밝혔다.
스타벅스에 따르면 지난 1분기 블루베리 마블 치즈 케이크 판매량은 전년 동기 대비 약 40% 늘었다. 이외에도 레이디핑거 티라미수 케이크, 바스크 초코 치즈 케이크가 인기를 끌었다. 스타벅스 관계자는 “가족, 친구 등과 함께 나눠 먹거나 각자 취향에 맞게 선택하는 고객들이 많아지면서 조각 케이크에 대한 선호도가 높아지는 추세”라고 설명했다.
스타벅스는 최근 새로운 조각 케이크를 지속 선보이고 있다. 5월 가정의 달을 맞아 라프레플루트 자몽 망고 코코넛 케이크, 딸기 생크림 초코 케이크, 초콜릿 크런치 케이크 등 신규 케이크 3종을 잇달아 출시했다. 라프레플루트 자몽 망고 코코넛 케이크는 디저트 카페 ‘라프레플루트’와 협업했다. 다양한 컬래버레이션 푸드를 제안하는 ‘테이스트 저니’의 일환으로 전국 5개 매장에서만 한정 판매된다.
스타벅스 최현정 식음개발담당은 “최근 다양한 맛을 비교하며 즐기는 경험 중심 소비 성향이 뚜렷해짐에 따라 취향에 따라 가볍게 골라 먹을 수 있는 조각 케이크 라인업을 지속적으로 확대하고 있다”며 “가정의 달, 스타벅스 조각 케이크와 함께 달콤한 시간을 보내길 바란다”라고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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