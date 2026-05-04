길병원, 퇴원환자 지역사회 연계 사업 협의체 개최

2026년 인천 권역책임의료기관 퇴원환자 지역사회 연계 사업 원외 실무협의체 회의. 길병원 제공

협의체에는 인천 남동구를 비롯해 보건소, 인천시사회서비스원, 종합사회복지관, 지역책임의료기관, 재활·요양병원, 재택의료센터, 의원 등 관계기관 관계자 43명이 참석해 지역 기반 협력체계를 점검하고 발전 방향을 논의했다.

사업은 퇴원환자의 연속적인 건강관리를 위해 의료·보건·복지기관 간 협력 네트워크를 구축하고 공공의료연계망 시스템을 활용해 환자 정보를 공유하며 필요한 서비스를 적시에 연계하는 것이 핵심이다. 이를 통해 환자 삶의 질 향상과 불필요한 재입원 감소에 기여하는 것을 목표로 하고 있다.

임정수 길병원 공공의료본부장은 “퇴원환자 지역사회 연계 사업은 병원 치료 이후의 삶까지 책임지는 공공의료의 핵심 영역”이라며 “지역 내 다양한 기관과의 긴밀한 협력을 통해 환자가 거주 지역에서 지속적인 치료와 돌봄을 받을 수 있는 환경을 구축해 나가겠다”고 말했다.