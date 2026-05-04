대전시, 고향사랑기부제 답례품 ‘꿈돌이 꾸러미’ 출시
대전시가 고향사랑기부제 답례품 ‘꿈돌이 꾸러미’를 4일 고향사랑기부제 답례품몰에 공식 출시했다.
꿈돌이 꾸러미는 대전의 대표 캐릭터 꿈돌이를 활용한 지역기업 제품을 한 곳에 담은 식품형 답례품이다.
꿈돌이 라면·명품김·누룽지·쫀드기 4종으로 구성됐으며 10만원 기부 시 선택할 수 있는 3만원 상당의 답례품이다.
상품명은 ‘꿈돌이042 종합1호’로 결정됐다. 대전의 지역번호 ‘042’와 종합선물세트 이미지를 결합해 복고 감성을 살렸다.
이 상품은 4개 지역 기업이 브랜드 상품을 함께 완성한 공동기획형 꾸러미다. 참여 기업들은 제품의 공급과 포장, 검수, 출고와 품질관리 역할을 분담한다. 시는 상품 기획 및 행정 지원, 답례품 등록을 총괄한다.
시는 관광객과 시민들도 구매할 수 있도록 답례품몰뿐 아니라 대전 대표 상품을 판매하는 시청 내 ‘TJ마트’에서도 이 꾸러미를 판매한다는 계획이다.
박승원 대전시 문화예술관광국장은 “꿈돌이는 대전을 대표하는 도시 브랜드 자산으로 자리 잡고 있다”라며 “꿈돌이 꾸러미가 고향사랑기부제 활성화와 지역사회 기부문화 확산에 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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